View this post on Instagram

Con questo post desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in questi giorni stanno facendo nel loro piccolo la loro parte. Ho ricevuto molti messaggi, ma quello che mi sento di dire è che quello che ho fatto è solo un piccolo contributo, un modo per rendermi utile, per dare un servizio dignitoso alle persone che stanno lavorando e stanno facendo sacrifici per tutti noi. Accanto a me ho avuto il mio prezioso staff, che da subito si è reso disponibile, e tante aziende che hanno voluto contribuire mandandoci ingredienti e materie prime. Il contributo di tutti è fondamentale e in questo periodo ho scoperto un’umanità, una solidarietà e un senso civico che mi auguro rimanga in ognuno di noi non solo ora, ma sempre. Grazie @pastificio_felicetti @riserva_san_massimo @fruttetocasagrande @deangelisfood @egalite_milano @sanpellegrino_official @il_chicco_del_mulino @uovadimontagna @valrhona_italia @longinocardenal @parmigianoreggiano @olio_daniele_mazzitelli @farinapetra @_frulla_ @andreaprovenzanichef #marr #macelleriaoberto #itinere #ideanatura