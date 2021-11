Le cialde per il caffè e le capsule sono un’ottima soluzione casalinga per chi ama lo stile dell’espresso del bar, da bere comodamente tra le mura domestiche. Le macchine per il caffè da acquistare e portare in casa sono molte. Così come sono diverse le offerte anche online di capsule e cialde per il caffè da acquistare e gustare, magari in compagnia.

Su Amazon non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. Oltre a poter acquistare kit degustazione a prezzi vantaggiosi, per scegliere qual è la miscela preferita tra quelle proposte, l’e-commerce consente anche di non rimanere mai senza la propria tazza di caffè quotidiana.

Infatti Amazon consente l’invio a cadenza regolare dei prodotti di maggior consumo. Puoi settare l’invio settimanale o mensile, così da non rischiare di rimanere senza caffè. Il corriere ogni volta sarà super puntuale, con la garanzia di vendita dell’e-commerce. Ecco una serie di prodotti che potrebbero interessarti, spesso in offerta.

illy Caffè, Caffè in Cialde ESE Monodose, Tostato Classico, 12 confezioni da 18 cialde, totale 216 cialde

illy Caffè propone il suo caffè in cialde ESE monodose, tostato classico, ma disponibile anche nelle varianti Deca e Intenso. Cialde compatibili con il sistema ESE (Easy Serving Espresso), per un totale di 12 confezioni che contengono 18 cialde monodose di caffè. Il Classico garantisce una tazzina di bevanda dal gusto morbido e vellutato, con un buon equilibrio tra acidità e amarezza e sfumatura dell’illy blend 100% arabica. Note dolci e fiorite con sentori di pan tostato, caramello e cioccolato ci permetteranno di cominciare al meglio la giornata. Ogni cialde è confezionata e sigillata singolarmente.

Bottega del Caffè, 200 capsule compatibili Nespresso in 20 blister da 10

Lo store su Amazon Bottega del Caffè propone la sua confezione da 200 cialde racchiuse in 20 blister, per una tazza di caffè dal sapore cremoso (70% robusta 30% arabica dalla tostatura scura e dal piacere rotondo, con gusto persistente e prolungato). 100% compatibile con le macchine Nespresso per uso domestico, le capsule sono autoprotette in atmosfera controllata e sono Made in Italy.

Nescafé Dolce Gusto Kit Degustazione di Caffè Espresso Napoli, Espresso Roma ed Espresso Milano, 6 Confezioni da 16 Capsule (96 Capsule)

Nescafé Dolce Gusto Kit Degustazione propone 6 confezioni da 16 capsule, per un totale di 96 caffè Espresso Napoli, Espresso Roma ed Espresso Milano (ma si possono anche scegliere altre degustazioni in combinazione, a seconda dei propri gusti e delle proprie preferenze). 3 miscele di caffè espresso con diverse tostature e differenti intensità, così da soddisfare ogni palato. Sono capsule originali per macchina per caffè espresso e altre bevande Nescafè Dolce Gusto.

Caffè Vulcanus – Kit assaggio 150 cialde compostabili ESE44 con caffè aromatizzati

Lo store di Caffè Vulcanus su Amazon ha messo in vendita il suo kit per l’assaggio con 150 cialde compostabili ESE44, con diversi caffè aromatizzati oltre ai classici Napoli, Ischia e Capri. La confezione, nel dettaglio, è composta da 30 cialde Napoli dal gusto forte, cremoso, intenso, deciso, 30 cialde Ischia, dal gusto intenso, equilibrato, corposo, raffinato, 30 cialde Capri, dal gusto aromatico ed elegante, 10 cialde aroma ginseng, 10 cialde aroma cioccolata, 10 cialde aroma nocciola, 10 cialde aroma amaretto, 10 cialde aroma anice, 10 cialde aroma mandorla.

200 Cialde Caffe Lavazza Filtro Carta da 44mm Crema e Gusto Classico

Ed ecco, invece, le cialde per macchina Espresso Lavazza Crema e Gusto Classico, originali, con 200 caffè pronti per essere serviti sulle nostre tavole. Cialde ESE 44 millimetri per un espresso quotidiano dal gusto forte, persistente, aromatico ed equilibrato, con note intense di cioccolato fondente. Una miscela di caffè Arabica brasiliane e Robusta africane e asiatiche per una tazzina c he saprà farci cominciare bene la giornata (intensità 12).

Corsini Caffè – Classico Italiano Miscela di Caffè in Capsule Compatibili Nescafè DolceGusto, Gusto Forte e Deciso – Confezione da 300 capsule

Lo store ufficiale di Corsini Caffè su Amazon propone le sue capsule compatibili Nescafè DolceGusto, dal gusto forte e deciso, nella confezione da 300 o da 500 capsule. Dal 1950 il brand aretino propone il suo stile artigianale, con caffè davvero gustosi, come il classico espresso italiano tostato e macinato per avere un sapore forte, persistente, come quello del bar.

L’Or – Capsule Caffè Espresso Confezione Mista – Variety Pack Intensi – Cofanetto Capsule di Alluminio Compatibili Nespresso – 10 Pacchetti

Infine, lo store di L’OR propone le capsule per il caffè espresso in confezione mista, con il Variety Pack dal gusto intenso e un cofanetto di capsule di alluminio compatibili Nespresso. La confezione contiene 100 capsule, in 10 pacchetti: 40 di caffè ristretto (con aroma speziato intensità 11), 40 di caffè Onyx (con aroma speziato e note aromatiche di cacao amaro, tostatura scura con chicchi di Arabica e Robusta macinati a intensità 12) e 20 di caffè Barista (espresso intenso con aroma vivace e forte tostatura scura con note di cacao amaro, intensità 13). Ma sono disponibili anche altre combinazioni di capsule.

Tu quali cialde per il caffè preferisci?