Per chi ama il Giappone, ma non può ancora partire per un viaggio nel paese del sol levante, ecco dove acquistare il miglior cibo giapponese online, da gustare in compagnia insieme agli amici, alla famiglia o al partner in una perfetta serata nipponica.

Su Amazon sono diversi gli alimenti tipici del Giappone, che è famoso per il sushi, ma può offrire anche tante altre gustose prelibatezze da mangiare insieme. Non solo cibi salati, ma anche dolci, come le particolari caramelle che, chi ha visitato quella splendida terra a oriente, conosce bene: una tira l’altra e una è più bizzarra dell’altra.

E poi non ci dimentichiamo che il Giappone è la terra del tè, da gustare secondo un rituale che si tramanda di generazione in generazione permettendoci di assaporare non solo un’ottima bevanda calda, ma anche un po’ di storia del paese nipponico.

Andiamo allora alla scoperta del miglior cibo giapponese online, da comprare comodamente su Amazon, leggendo le recensioni di chi ha già provato a gustare a casa quei sapori che permettono alla nostra mente di viaggiare lontano verso Est. Assecondando i 5 sensi con gusti e fragranze davvero uniche nel loro genere.

Daechun, Sushi Nori, richiudibile, 50 Fogli completi

Per fare il sushi, ecco che lo store Daechun su Amazon propone i suoi kit richiudibili con 50 fogli completi o 100 fogli a metà, ma anche 50 fogli organici. Un prodotto fresco, sotto vuoto, Oro Grade, il più alto grado Nori con tutto il sapore naturale Unami. Ogni foglio nori sushi misura circa 7,5″ X 8.25″. Inoltre, ogni busta è richiudibile e si conserva meglio in frigo.

Le alghe, a detta di chi le ha provate, sono molto buone, dal sapore eccellente e tengono bene il riso al loro interno. E poi la confezione richiudibile è davvero utile se non le usi tutte subito.

DAECHUN Sushi Nori, richiudibile, oro Grado, prodotto della Corea 50 Fogli completi Molto fresco.

Oro Grade, più alto grado Nori con il sapore naturale Unami

Peso netto: 4,4 once (125 g), del prodotto di Corea del Sud

Ogni foglio nori sush è di circa 7,5" X 8.25"

negozio borsa- richiudibile in frigorifero

Vahdam, Tè Verde Matcha (25 porzioni), 100% puro tè in polvere matcha giapponese, ricco di antiossidanti, confezione da 50 grammi

Lo store di Vahdam su Amazon, invece, propone la sua confezione da 25 porzioni di tè verde Matcha, puro al 100%. Il tè è in polvere e contiene tutti gli antiossidanti migliori che hanno reso questo alimento tipicamente giapponese un superfood conosciuto in tutto il mondo. Il tè in polvere è did alta qualità.

Se ti piace il tè puoi trovare sullo store anche tante altre varianti.

40 caramelle giapponesi in una confezione regalo con dolci e snack 100% giapponesi

Se adori le stranezze giapponesi, allora non puoi perdere sullo store SushiCandy – The Sweet Taste of Japan la confezione regalo da 40 caramelle giapponesi, la perfetta idea regalo per chi adora il paese del sol levante. Un prodotto 100% Made in Japan che contiene tante prelibatezze dolci che arrivano direttamente dal paese del sol levante. Sono confezioni singoli da assaporare una dopo l’altra, con snacks da portarsi in giro tutto il giorno per sentirsi un po’ in Giappone o fantasticare sul prossimo viaggio in terra nipponica.

40 caramelle Giapponesi confezione regalo dolci e snack Giapponesi 40 Caramelle Giapponesi

Perfetta idea regalo per Natale o compleanni

In Giappone le date di scadenza sono ANNO/MESE/GIORNO

100% made in Japan

Osawa Giappone, foglie di nespolo di Osawa (Toku)

Lo store di Osawa Giappone propone su Amazon una confezione da 60 grammi di foglie di nespolo di Osawa, pianta che cresce spontaneamente nelle zone montuose del paese, in particolare nella Prefettura di Tokushima. Si adatta a ogni piatto e deve essere bollito per 5 minuti prima di essere consumato. Si può bere come tè oppure usare per mille ricette differenti.

T? in foglie di nespolo del Osawa Contenuto: 60g (follicoli 3gX20)

Calorie: 0kcal

Ingredienti: foglie di nespolo del Giappone (Toku

Dimensioni del prodotto (altezza x profondit? x l

CJ Giappone Hechandoru oro pepe, confezione da 1 kg

Il brand CJ Giappone su Amazon presenta la sua confezione da un chilo di questo condimento speziato che si può usare per rendere i nostri alimenti giapponesi (e non solo quelli giapponesi) decisamente più piccanti e dal sapore più intenso. La pasta, in vendita in una pratica confezione richiudibile, per non perdere tutta la fragranza, contiene i seguenti ingredienti: sciroppo, riso, pepe rosso in polvere.

CJ Giappone Hechandoru oro pepe 1kg Contenuto: 1kg

Dimensioni del prodotto (altezza larghezza x prof

Ingredienti: sciroppo, riso, pepe rosso in polver

Grano saraceno Tartarian Osawa (Hokkaido)

Sempre lo store Osawa Giappone propone su Amazon la sua confezione sottovuoto di Grano Saraceno Tartarian, direttamente da Hokkaido. Puoi usare questo prodotto, privo di pesticidi e fertilizzanti chimici, per preparare piatti giapponesi e non solo. Si può anche preparare una tisana, semplicemente immergendolo in acqua bollente per qualche minuto. Dopo l’apertura, conservare in luogo fresco e asciutto, con il contenitore ben chiuso.

t? grano saraceno Tartarian Osawa (Hokkaido) Ingredienti: grano saraceno Tartarian (Hokkaido)

Dimensioni del prodotto (altezza x profondit? x l

Umami Kit per Sushi completo di Guida con ricette – 8 pezzi –

Infine, lo store Umami su Amazon propone il suo kit per sushi completo comprensivo di guida con ricette, composto da 8 pezzi: salsa di soia, aceto di riso, riso per sushi, salsa Pongu, alghe nori, tappetino per sushi e guida. La salsa di soia è artigianale e prodotta in Giappone, fermentata in botti di legno (Koke). L’aceto di riso dà un ottimo sapore al pesce e al sushi lasciando un sapore unico in bocca: è prodotto però in Italia. La salsa Ponzu, invece, è fatta con salsa di soia giapponese e agrumi siciliani, senza additivi, coloranti, aromi. Le alghe sono di qualità premium e vanno tostate per un minuto prima di usarle.

Umami Kit per Sushi completo di Guida con ricette - 8 pezzi - Kit per Sushi composto da: Salsa di soia, Aceto di riso, Riso per Sushi, Salsa Ponzu, Alghe Nori, Tappetino per Sushi e Guida

La nostra Salsa di Soia artigianale è prodotto in Giappone ed è fermentata in botti di legno chiamati "Koke" come da tradizione. Ha un sapore delicato ed esalta il vostro pesce al massimo

Il nostro Aceto di riso condito per Sushi da un ottimo sapore al vostro riso, esaltando il sapore del pesce e creando il gusto saporito (Umami) in bocca. Viene fatto con il nostro Aceto di Riso Umami prodotto in Italia

La nostra Salsa Ponzu: fatta con Salsa di Soia Giapponese fermentata naturalmente e con Agrumi Siciliani (molto simili a quelli giapponesi). Non usiamo additivi, coloranti ne aromi, perche non ne abbiamo bisogno: le materie prime fanno tutto il lavoro per noi!

Le nostre alghe sono di qualità Premium, croccanti e profumate. Consigliamo sempre di tostarle per 1 minuto in forno da renderle ancora piu croccanti

Oltre all’ottimo cibo giapponese online, su Amazon potete anche acquistare libri sul Giappone per sognare il prossimo viaggio nella terra del sol levante.