Come celebrare il World Nutella Day: il 5 febbraio è il giorno della crema spalmabile più amata nel mondo

Il 5 febbraio è il World Nutella Day, un giorno per poter celebrare la crema spalmabile al cioccolato e alle nocciole più buona e amata che ci sia in tutto il mondo. Nonostante i tantissimi tentativi di imitazione del prodotto Made in Italy, che la Ferrero produce ad Alba. È dal 20017 che gli amanti della Nutella hanno un giorno per poterla celebrare.

Il 5 febbraio 2007 per la prima volta è stato istituito il World Nutella Day, la Giornata Mondiale della Nutella. Tutto merito di una blogger americana, Sara Rosso, per celebrare questa crema spalmabile prodotta dalla Ferrero che da decenni fa parte delle nostre tavole a colazione o a merenda. E che è l’ingrediente perfetto per ogni ricetta dolce che può venirci in mente.

Nutella è il nome commerciale italiano della crema gianduia con cacao e nocciole prodotta dal 1964 dalla dolciaria piemontese Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo. Con il termine, però, oggi si indica praticamente ogni crema spalmabile analoga. È un vero e proprio brand. La Nutella ha sostituito la precedente crema chiamata Pasta Giandujot, venduta per la prima volta da Pietro Ferrero nel 1946 in blocchi da taglio, e poi SuperCrema, in vendita dal 1951 come conserva vegetale venduta in grandi barattoli.

Nel 1963 Michele Ferrero decide di cambiare per commercializzare la crema in tutta Europa. Vengono cambiate composizione ed etichetta. E si sceglie il nuovo nome e il nuovo logo, usati ancora oggi. Il nome Nutella deriva da Nut, che in inglese significa nocciola, e il suffisso italiano -ella, che lo rende orecchiabile. Con 365mila tonnellate di prodotto venduto ogni anno è la crema spalmabile più venduta al mondo.

La Nutella non è solo un alimento dolce presente praticamente in ogni angolo del mondo. È protagonista di diversi film, è entrata di diritto nella storia del costume italiano, appare in canzoni e non manca nelle case di ognuno di noi.