Come funziona una food box Come funziona una food box? Proprio come le beauty box, anche questa novità permette di scoprire tutte le novità più ghiotte del settore food

Come funziona una food box? Ne avete mai sentito parlare? Proprio come avviene per le beauty box, dedicate ai prodotti di bellezza e cosmetici, le food box permettono agli abbonati di provare le migliori prelibatezze e i prodotti più gustosi e anche sani che ci siano in circolazione sul mercato.

Le food box sono vere e proprie “scatole”, confezioni che contengono al loro interno tante gustose prelibatezze. Come per le beauty box, l’idea di partenza è creare un abbonamento mensile dedicato a tutti coloro che amano il buon cibo, per permettere agli abbonati di ricevere ogni mese una confezione con le novità del mercato. Favorendo i brand emergenti e i leader del settore che diventano brand ambassador.

In questo modo i consumatori entrano a contatto con i prodotti già lanciati sul mercato, da poco o da tanto, per scoprirli. E i brand possono avere delle recensioni utili per migliorarsi o per promuovere ancora meglio il proprio lavoro e i propri prodotti. Un sistema davvero facile e semplice per poter assaggiare, a prezzi vantaggiosi e ricevendo tutto comodamente a casa, alcune interessanti novità.

Come funziona?

Abbiamo chiesto a Degusta Box, società specializzata in in-home sampling, ricerche di mercato e social media con sede a Barcellona, come funziona una food box. In pratica i brand prenotano la loro campagna con l’azienda di riferimento. I consumatori ogni mese ricevono una box tematica, così da poter provare tutti i prodotti contenuti. Tutti possono recensire sui canali social i prodotti ricevuti, facendo così promozione. Ma fornendo anche utili consigli, anche grazie a un questionario di gradimento che viene consegnato ai consumatori. Così il brand può avere feedback diretti.

Dal lancio in Italia a ottobre 2015 l’azienda ha coinvolto 297, per un totale di 752 prodotti e 358mila box inviate (1.7 milioni in Europa). Le box sono più diffuse nelle regioni nord-occidentali, seguite da quelle del Centro e del Nord Est e del Sud. Sono più le coppie a ordinarle, seguite dalle famiglie senza figli e dalle famiglie con figli. Più restio chi è single.

Tra le novità del 2020 la Selection Box, inviata a consumatori con maggiore potere d’acquisto, Box Bio, per prodotti organici ed ecologici, e la Cold Box, una box refrigerata che contiene anche prodotti freschi.