Come preparare la zuppa inglese tradizionale Come preparare la zuppa inglese tradizionale? Ecco a voi la ricetta per stupire tutti i vostri commensali a tavola

La zuppa inglese è uno dei dolci classici che di solito amiamo ordinare al ristorante. Perché non prepararla anche a casa, con la ricetta della tradizione? Sicuramente sarete certi di far bella figura con i vostri commensali. Come si prepara la zuppa inglese?

Tempo di preparazione:

2 ore e 45 minuti

Tempo di cottura:

20 minuti

Dosi per:

12 persone

Occorrente:

frusta

ciotole

pirofila

Ingredienti:

1 litro di latte

430 grammi di zucchero

250 grammi di Alchermes

180 grammi di tuorli

80 grammi di farina

30 grammi di cacao amaro

savoiardi grandi

mezzo bacello di vaniglia

limone

Preparazione:

In una ciotola mescolate 350 grammi di zucchero e i tuorli, usando la frusta per evitare che si formino grumi.

Incorporate la farina, continuando a mescolare con la frusta per evitare i soliti grumi e far incorporare bene tutti gli ingredienti.

Fate bollire il latte con il bacello di vaniglia aperto a metà.

Filtrate il latte ottenuto sui tuorli e mescolate, cuocendo a fiamma bassa per circa 5-6 minuti, per ottenere una classica crema pasticcera.

Dividete la crema in due ciotole: in una inserite un po’ di zucchero per evitare che si formi una pellicola sgradevole, nell’altra il cacao.

Fate bollire 170 grammi di acqua e 80 grammi di zucchero.

A fuoco spento aggiungete l’Alchermes.

Versate la bagna appena ottenuta in una pirofila abbastanza profonda: dovrete riuscire a bagnare i savoiardi da ambo i lati per almeno 2 secondi.

Immergete i savoiardi nella bagna e disponetene uno strato in una coppetta di vetro, coprendoli con un po’ di crema al cacao. Posizionate altri savoiardi perpendicolarmente e uno strato di crema classica. Continuate finché non finite gli ingredienti: dovrete terminare con crema classica e savoiardi.

Fate riposare in frigo per 2 ore.