Tutto quello che puoi comprare su Amazon per le conserve fatte in casa

Le conserve fatte in casa racchiudono sotto il tappo il sapore delle buone cose preparare con amore, tempo e dedizione come si faceva una volta. Se hai ricevuto in eredità da tua nonna o da tua mamma tante golose ricette, oggi ti diamo degli utili consigli per fare acquisti per la cucina, portando a casa gli strumenti più utili e facili da usare.

Accessori e non solo che si possono comodamente comprare su Amazon, potendo magari contare sulle offerte che ogni tanto l’e-commerce propone per avere al miglior prezzo tutto quello che desideriamo. E che poi verrà comodamente consegnato a casa nostra.

Ecco allora 10 cose da comprare su Amazon per delle conserve fatte in casa da leccarsi i baffi.

Conserve fatte in casa. 110 ricette dolci e salate

Per tutti gli appassionati di conserve, ecco un’idea regalo assolutamente perfetta. “Conserve fatte in casa. 110 ricette dolci e salate” è il libro di cucina da comprare su Amazon, che contiene al suo interno tecniche antiche e moderne che si possono provare sin da subito in ogni cucina. Così da avere una dispensa fornita tutto l’anno o dei doni da fare a famigliari e amici. Il libro è edito da Slow Food.

Vasetti di vetro per conserve fatte in casa

Per le vostre conserve fatte in casa, ecco i classici barattoli di vetro con coperchio e tappo meccanico, per una chiusura ermetica perfetta, grazie all’anello di gomma. La capienza è di 1000 ml e la confezione comprende due barattoli multiuso che si possono anche riutilizzare.

Maxjaa, set di 6 utensili per conserve in acciaio inox, con impugnatura in gomma

Maxjaa propone il suo set di sei utensili per conserve realizzati in acciaio inox con un’impugnatura in gomma. Accessori ideali per le preparazioni casalinghe come un imbuto per barattoli, una pinza e molto altro ancora. Sono utili sia per i principianti sia per chi è già più esperto. Il silicone alimentare usato è senza BPA, sicuro anche al tatto. Mentre l’acciaio inossidabile è di altissima qualità.

Set per decorare i barattoli di conserve Deko

Per chi vuole fare delle sue conserve un regalo gradito, Leifheit propone il suo set per decorare i barattoli. Disponibili nel set decorativo qui sopra, ma anche con semplici etichette in bianco e nero e nelle tonalità pastello, gli accessori sono indispensabili. Il kit completo qui sopra comprende 10 etichette adesive, 10 bigliettini con foro, 10 coperture in cotone con bordo ondulato, 10 elastici e anche un cordoncino in fibra naturale.

Pressini per conserve fatte in casa

I pressini sono un accessorio indispensabile per fare le conserve. La confezione da 100 pezzi, del modello da 50 millimetri, comprende strumenti in plastica resistente di altissima qualità Il prodotto è Made in Italy. Si possono usare per conservare verdure sott’olio o sott’aceto, così da mantenerle sempre in immersione.

Conserve. Essiccare, salare, affumicare, congelare, candire, fermentare, conservare sott’olio, sott’aceto, sotto spirito e sottovuoto. Con oltre 50 ricette

Tutti i metodi per preparare le conserve, in un libro di cucina che devi assolutamente avere. “Conserve. Essiccare, salare, affumicare, congelare, candire, fermentare, conservare sott’olio, sott’aceto, sotto spirito e sottovuoto. Con oltre 50 ricette” è il volume di Nick Sandler e Johnny Acton, edito da Mango nell’edizione illustrata del 2014, utile per poter fare un percorso nella storia delle conserve. E non solo.

25 vasetti di vetro ermetici per conserve fatte in casa

Una serie di 25 vasetti in vetro ermetici per conserve di piccole dimensioni, da 125 ml l’uno. Ogni barattolo ha il coperchio e le etichette per scrivere cosa c’è dentro quei contenitori pieni di delizie. Il tappo è a vite in metallo, mentre il barattolo è in vetro trasparente. La chiusura ermetica consente di conservare a lungo il cibo. Si possono anche lavare in lavastoviglie e si possono mettere nel forno a microonde senza il tappo.

Imbuto in acciaio inox

Per versare meglio la marmellata dentro i barattoli per essere conservati o anche per altri alimenti, per un inserimento di massima precisione, ecco un imbuto a bocca larga in acciaio inossidabile, molto resistente e robusto. Disponibile in due dimensioni, che arrivano nella stessa confezione, il collo è largo e lo strumento è facile da pulire. Un aiuto decisamente interessante in cucina, così da riempire meglio i barattoli. La maniglia è pratica e sicuramente sarà un accessorio molto comodo.

500 ricette di marmellate. Confetture, conserve e liquori casalinghi

Un altro libro di cucina ideale per le conserve fatte in casa. Si intitola “500 ricette di marmellate. Confetture, conserve e liquori casalinghi” ed è ideale per chi ama questo tipo di preparati. Marmellate, confetture o semplici conserve, come quella di pomodoro, a ognuno la sua sua ricetta. E i consigli utili per non sbagliare. Il volume è edito da Newton Compton Editori.

12 vasetti in vetro per conserve fatte in casa

Per chi vuole preparare delle conserve e conservarle in barattoli colorati ideali per un’idea regalo, ecco la confezione da 12 vasetti in vetro con coperchio ermetico, etichette e anche penna, per fare dediche o scrivere semplicemente di che cosa si tratta. La capacità di ogni barattolo è di 500 ml. Ideale per conserve, salse, miele, sughi, confetture, frutta secca e molto altro ancora. I barattoli trasparenti hanno la chiusura con tappo a vite.

Buona preparazione e buon appetito.

