Il diario alimentare altro non è che un’agenda, un quaderno, un libricino dove ogni giorno annotiamo non solo quello che mangiamo e l’attività fisica, ma anche come ci sentiamo, le nostre sensazioni, le emozioni provare. Quale comprare per annotare tutto in maniera ordinata e semplice?

Su Amazon sono molti i diari alimentari che possiamo acquistare. Ci sono quelli più semplici con pagine da scrivere e compilare per tenere traccia di tutto quello che facciamo ogni giorno per stare bene e in salute. E poi ce ne sono altri con ricette, consigli per particolari diete, idee, segreti, così da poter vivere bene giorno dopo giorno.

Il diario alimentare può essere un’ottima idea regalo da fare e da farsi, per iniziare fin da subito a prendersi cura della nostra salute, a partire da quello che portiamo quotidianamente sulle nostre tavole. Senza dimenticare l’importanza dell’attività fisica.

Scopriamo insieme, allora, i 7 diari alimentari che possiamo acquistare online, sull’e-commerce più utilizzato, scelti tra quelli premiati dagli utenti che li hanno effettivamente acquistati su Amazon.

Agenda giornaliera per tenere traccia di alimenti, attività fisica e molto altro. Contiene 13 semplici passi per tornare in forma in 90 giorni restando motivati

La giusta alimentazione e la dottoressa Simona Meloni propongono il diario alimentare perfetto per 90 giorni, un’agenda giornaliera con 13 obiettivi settimanali, per poter tenere traccia di quello che si mangia, dell’attività fisica e di molto altro ancora. Se stai cercando di perdere peso e di rimetterti in forma, per mangiare in modo più salutare puoi usare il diario creato dalla Biologa Nutrizionista Simona Meloni con un percorso di piccoli passi che si possono facilmente affrontare per poter raggiungere presto e bene il proprio obiettivo finale. Aiutandoti anche a imparare buone abitudini e migliorare lo stile di vita.

Disponibile con copertina flessibile, si può comprare anche con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Diario Alimentare con semplici e gustose ricette, per 91 giorni di dieta sana

Claudia Rodriguez, invece, propone il suo diario alimentare con un’agenda da 91 giorni da compilare, che contiene al suo interno anche delle semplici e gustose ricette da provare ogni giorno. Il diario è perfetto per poter imparare a perdere peso, rimanere in forma e mantenere uno stile di vita sano e salutare. Un compagno di viaggio che può aiutare a mangiare bene, a fare attività fisica e a seguire tanti altri piccoli accorgimenti per una vita più salutare.

Su Amazon lo puoi acquistare nel formato con copertina rigida o con copertina flessibile ed è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Diario alimentare: Agenda giornaliera dei tuoi progressi

Paola Cuore su Amazon propone la sua Agenda giornaliera dei progressi che accompagna passo dopo passo a seguire la propria dieta e a ritornare in forma. L’agenda permette di tenere traccia delle proprie buone abitudini per 90 giorni, un lasso di tempo ideale per vedere risultati tangibili. E ti aiuterà anche a comprendere cosa si è fatto di buono e cosa bisogna ancora limare un po’. Puoi scrivere cosa mangi, a che ora, in quale quantità, ma anche quali sono le tue emozioni e le tue sensazioni di fronte al cibo che hai davanti a pranzo e a cena.

Disponibile con copertina flessibile, si può comprare anche con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Diario alimentare: agenda personale da compilare quotidianamente per raggiungere il benessere e la perfetta forma fisica – Diario da 18 settimane

Ecco un’altra colorata agenda personale da compilare ogni giorno per raggiungere la perfetta forma fisica e anche il benessere. Un’agenda più corta, da 18 settimane, per 126 giorni di benessere. Dovrai scrivere quello che mangi, cosa fai di attività fisica e molto altro ancora, per poter capire se il tuo stile di vita è davvero sano oppure no. Puoi anche scrivere nero su bianco gli obiettivi che ti sei prefissato di raggiungere.

Disponibile con copertina flessibile, si può comprare anche con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Dieta chetogenica, raccolta completa: metodo triangolare con 250 ricette e diario alimentare di 4 settimane per perdere peso. Include schede di allenamento e dieta risveglia metabolismo

Se stai seguendo una dieta chetogenica o vuoi approcciarti a questo regime alimentare, ecco il diario alimentare di 4 settimane. Diario che propone il metodo triangolare, 250 ricette da provare, schede di allenamento e anche la dieta risveglia metabolismo. Con questo libro scoprirai cos’è la dieta chetogenica, a chi è consigliata, cosa mangiare, un ricettario completo, un diario alimentare di 4 settimane, l’app per allenarsi e molto altro ancora.

Il libro si può acquistare nel formato Kindle e con copertina flessibile. E si può anche comprare sfruttando il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente.

Diario alimentare e fitness 90 giorni Love Yourself: Personal planner dedicato ad alimentazione e attività fisica per raggiungere il benessere

Secret Garden Weekly Planner su Amazon presenta, con copertina flessibile, il suo diario alimentare e fitness 90 giorni Love Yourself. Un vero e proprio personal planner da compilare per tenere traccia dell’alimentazione e dell’attività fisica, per raggiungere i propri obiettivi di benessere. Contiene pagine per le misure del corpo, per la lista obiettivi, per il percorso da seguire, per appunti e annotazioni e molto altro ancora. Si può anche comprare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Diario alimentare 90 giorni: Agenda giornaliera per tenere traccia di pasti, attività fisica, umore e progressi

Infine, Agnese Spinazzola per Sambubooks Edizioni presenta il diario alimentare da 90 giorni, un’agenda giornaliera che ti sprona a ritrovare il piacere di volerti bene, mangiando sano e facendo attività fisica. Acquistabile anche con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, ti permette di scrivere una lettera di impegno per farti una promessa. E di annotare tutto quello che fai per stare in forma e vivere bene. Ogni settimana puoi fare un riepilogo per annotarti cosa migliorare nei 7 giorni successivi. E poi ci sono anche frasi e citazioni per ritrovare la motivazione giorno dopo giorno.

Oltre al diario alimentare, ecco altri suggerimenti se sei a dieta e vuoi ottimizzare i tuoi risultati.