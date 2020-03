Ecco perché devi assolutamente mangiare la Francesinha La Francesinha è uno di quei piatti che nella vita devi assolutamente mangiare, almeno una volta

Si chiama Francesinha ed è il piatto tipico di Porto eletto a #Foodporn per eccellenza. Se non ne avete mai assaggiato uno, in questo articolo vi spieghiamo perché vale la pena di prenotare un volo aereo per la città portoghese e lasciarvi conquistare da questa delizia della tradizione gastronomica locale.

La francesinha di Porto

Francesinha significa piccola donna francese o semplicemente francese in portoghese. Tutti si sono chiesti come mai il piatto più buono e goloso dell’intero Portogallo prende il nome da un altro Paese. Una volta assaggiato questo panino probabilmente non vi importerà più, in quanto sarete soltanto concentrati sul gusto estremamente delizioso di questo piatto. Ma un po’ di storia non fa mai male.

Il sandwich più famoso di Porto in realtà è stato importato dalla Francia e il merito è tutto di uno emigrante portoghese. La storia infetti vuole che l’invenzione della francesinha sia attribuita a Daniel da Silva, un emigrante portoghese ritornato in Belgio dopo essere stato in Francia che nel 1960 cercò di adattare il croque-monsieur al gusto portoghese.

La francesinha è un tipico piatto portoghese fatto a sandwich, originario di Porto e simile al croque-monsieur francese, dal quale deriva. Viene preparata con due fette di pane in cassetta farcite con salsiccia fresca, prosciutto cotto e un bistecca di manzo. Il tutto poi è ricoperto con formaggio fuso e infornato in una terrina di terracotta con un’abbondante salsa a base di pomodoro, birra e peperoncino. A volte, facoltativamente viene anche aggiunto un uovo fritto e delle patatine fritte. Ma sono tantissimi i bar, i ristoranti e i quartieri di Porto che propongono le loro deliziosi varianti e vi assicuriamo che mai nessuno si è lamentato di questo.

Da provare anche la “francesinha poveira” prende invece il nome dalla cittadina di Povoa do Varzim e fu ideata, nel 1962, da un cuoco ventenne che lavorava presso uno stabilimento balneare. Il ragazzo sostituì il pane con cui viene normalmente preparata la franchesinha con una specie di baguette francese così che potesse trasformarsi in un panino da portar via e diventare un piatto tipico dello street food.

Si tratta di un piatto molto popolare a Porto, anche se può essere talvolta trovato altrove in Portogallo. La salsa per la francesinha viene venduta anche già pronta nei supermercati. Allora che dite, vi ispira la francesinha portoghese?