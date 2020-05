Festa della mamma: questo è il menù per coccolarla Per festeggiare la mamma coccolatela con un menù ricco di ricette golose.

Il miglior regalo da fare per la Festa della mamma? Una marea di coccole, anche dal punto di vista gastronomico. Il pranzo della domenica è da sempre simbolo di riunioni in famiglia: chiacchiere, brindisi e pietanze deliziose cucinate da mamma per stare tutti insieme. Questa volta però ai fornelli ci andrete voi per coccolare vostra madre come non avete fatto mai.

Un menù dedicato alla mamma

Con questi consigli potrai creare un menù sfizioso per la tua mamma! Per la seconda domenica di maggio potrai realizzare le migliori ricette dei menù delle feste: una volta decise tutte le portate, procurati gli ingredienti gustosi per realizzarle al meglio e decora la tavola!

Gli antipasti sono senz’altro la cosa più gustosa da portare in tavola. Per quest’occasione vi proponiamo due ricette semplici e gustavi che lasceranno l’acquolina in bocca alle vostre mamme e a tutti coloro che saranno seduti in tavola per festeggiarla. In questa occasione potrete deliziare i commensali con delle crepes, semplici da fare, ripiene di funghi, prosciutto crudo e pepe, da servire tagliate a rotolini.

Come secondo antipasto invece, vi proponiamo una torta di patate con prosciutto cotto e parmigiano.

E dopo l’antipasto arriva il primo. Cosa c’è di meglio che festeggiare la mamma con un piatto semplice e delizioso utilizzando i prodotti genuini della terra? La nostra proposta è un primo piatto a base di rigatoni, pesto di pistacchi, mozzarella e pomodori secchi. Ma se non vi convince, ecco l’alternativa: risotto asparagi e pancetta, una vera leccornia.

E per i secondi? Che ne dite di involtini. di pollo ripieni con formaggio fuso e speck? In alternativa un filetto di manzo con mascarpone e senape o il filetto di vitello con gorgonzola. Non esagerate però, lasciate un po’ di spazio anche per il dolce.

La torta mimosa è il dolce per eccellenza della donna, già preparato in occasione dell’8 Marzo, ma non per questo non può essere riproposto in questa occasione. Se avete voglia di portare in tavola qualcosa di più originale potrete scegliere tra tiramisù al lampone e pistacchi, la tradizionale mousse al cioccolato, che mette d’accordo tutti, o delle mini cheescake con mascarpone e fragole.

Et voilà, il pranzo è servito.