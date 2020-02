Food bag obbligatoria nei ristoranti? Arriva la petizione il Festival del Giornalismo Alimentare lancia la raccolta firme per rendere obbligatoria nei ristoranti la scatola per portare a casa gli avanzi di cibo

Si parla sempre più spesso degli sprechi alimentari, tonnellate di cibi ogni giorno vengono buttati via quando in alcuni Paesi si combatte ancora la fame. In occasione della giornata nazionale contro gli sprechi, il Festival del Giornalismo Alimentare ha lanciato la raccolta firme per rendere obbligatoria nei ristoranti la food bag, una scatola per portare a casa gli avanzi di cibo.



La petizione, fche si può sostenere online su Change.Org porta il titolo “Food bag obbligatoria al ristorante” ed è rivolta al ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al ministro della salute e al presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

L’idea è quella di trasformare il risultato della petizione in una vera e propria Proposta di legge, sotto forma di emendamento all’articolo 10 della legge Gadda sulla lotta contro gli sprechi alimentari. L’obiettivo è quella di rendere obbligatia la food bag in ogni ristorante e esercizio che somministri cibo e bevande.

Senza considerare il resto dei Paesi Europei o del mondo, in Italia lo spreco di alimenti vale ogni anno dai 300 ai 400 euro per famiglia e questo importante tema è stato inserito fra gli obiettivi principali del Festival del Giornalismo Alimentare 2020 proprio con l’intento trovare soluzioni per intervenire concretamente sugli sprechi alimentari.

Non solo un oggetto pratico, l’esistenza stessa della food bag rappresenta di per se lo strumento di una buona pratica che tutti dovrebbero adottare, quella di non sprecare più il cibo.