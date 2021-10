Il 31 ottobre ritorna la festa più macabra che ci sia. Lo sappiamo che non è un’usanza tipicamente italiana, ma i bambini adorano indossare i costumi e i travestimenti che amano di più. E organizzare giri di Dolcetto e scherzetto. Mentre mamma e papà possono preparare proprio le migliori leccornie, magari acquistato le formine per biscotti di Halloween per preparare dolcetti da brivido.

Su Amazon ci sono tantissimi modelli tra cui scegliere. Ovviamente bisogna prediligere i simboli di questa festa molto in voga nei paesi anglosassoni, ma che da tempo ormai ha preso piede anche in Italia. Zucche, fantasmi, streghe, teschi, ragnatele, cappelli di strega, case infestate, pipistrelli, gatti neri e chi più ne ha più ne metta.

In acciaio inox, in plastica, in silicone: a ognuno il suo taglia pasta migliore per poter preparare dolcetti davvero da brivido, ma semplicemente ottimi nel gusto. Le ricette sono tantissime, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

Ovviamente coinvolgiamo i nostri bambini nella preparazione dei biscotti di Halloween usando le formine che ti suggeriamo di acquistare!

CheChury formine per biscotti di Halloween, 10 pezzi

CheChury presenta il suo kit di 10 forme per preparare i biscotti più paurosi di sempre. Preferisci la forma della zucca o del pipistrello? O magari vuoi un fantasma, un gatto o un cappello da strega? Non mancano ragnetti, scheletri, ragnatele e tutto quello che spaventa di più i piccoli di casa. Le formine sono realizzate in acciaio inossidabile, ideale per la preparazione di cibi sani. Si possono comodamente lavare anche in lavastoviglie.

Crethink – Set di 5 formine per biscotti, in acciaio inox, per Halloween

Crethink presenta invece il suo set da cinque formine per biscotti in acciaio inox dedicata in maniera chiara e lampante ad Halloween. Puoi preparare dolci prelibatezza a forma di zucca intagliata, di cappello da strega, di pipistrello, di fantasma e di gatto nero. Le formine sono in un materiale idoneo per uso alimentare, quindi sicure e sane. Durano nel tempo e si possono usare tutte le volte che volete. Si possono creare biscotti, ma anche decorazioni per torte o usare questi strumenti per tagliare i panini da dare come merenda per il giorno di Halloween. Sono facili da usare e anche da pulire, semplicemente con acqua calda e sapone. Vanno asciugati bene dopo il risciacquo.

Formine per biscotti di Halloween 15 pezzi, taglia biscotti in acciaio inox

Il set di 15 taglia biscotti di Halloween firmato JIASHA è ideale per chi vuole giocare in cucina con i bambini preparando dolcetti da leccarsi i baffi. Zucche, pipistrelli, fantasmi, gatti faranno bella mostra di loro sui nostri vassoi. Le formine sono in acciaio inossidabile alimentare, durevole nel tempo e non tossico. Si possono riutilizzare moltissime volte. Il taglio netto del bordo consente di tagliare meglio i biscotti in tutta sicurezza. Si puliscono facilmente, con acqua e sapone, ma si possono anche mettere in lavastoviglie.

Cymax 12 formine per biscotti di Halloween in acciaio inossidabile

Cymax propone un kit composto di 12 pezzi per tagliare i biscotti di Halloween. Le formine sono in acciaio inossidabile color argento: zucca, pipistrello, casa stregata, tomba, cappello di strega, farfalla, luna, teschio, fantasma, bara e molto altro ancora. I taglia pasta sono in metallo di alta qualità, ideale per l’uso alimentare. Sono di grandi dimensioni così sono più facili da usare. E poi sono anche facili da pulire, perché basta un po’ di acqua calda e detergente per i piatti per rimuovere i residui di biscotto.

Quattro formine per biscotti di Halloween 3D

Ecco un set di taglia biscotti ideale anche per i bambini, perché morbido e privo di possibili parti appuntite. Siphus propone un kit di stampini per Halloween in plastica per alimenti, senza spigoli vivi, ancora più facile da pulire. Zucche, castelli, cappelli da strega, fantasmi, per poter cuocere dei biscotti al forno da brivido. Si possono usare anche per tagliare panini e per fare decorazioni per la festa del 31 ottobre. I taglia biscotti li possono usare anche i bambini da soli o per preparare i biscotti in famiglia.

ElecMotive set di quattro pezzi con formine per preparare i biscotti di Halloween

Da ElecMotive ecco il set di quattro pezzi per Halloween per preparare biscotti e decorazioni di ogni tipo. I taglia biscotti sono preparati in plastica ad alta qualità per uso alimentare, facile da usare e facile da lavare. Non hanno angoli o bordi affilati, così anche i più piccoli di casa possono divertirsi a preparare biscotti, decorare le torte, fare decori in pasta di zucchero o in marzapane, creare gelatine e molto altro ancora. Il kit è disponibile anche in altri formati non espressamente dedicati alla festa del 31 ottobre (Animali, Foglie, Natale e Pasqua).

Decora tagliapasta per biscotti a forma di teschio e zucca in plastica

Infine, da Decora il set da due pezzi di taglia pasta per biscotti in plastica, con teschio bianco e zucca arancione. Sono l’ideale per preparare biscotti e sagome dolci, salate, di cioccolato. O anche per fare formine di pongo e di pasta di sale. Le misure sono le seguenti: zucca cm 7,5 x 8 x h2 e teschio: cm 6 x 9 x h2.

Dolcetto o scherzetto?

