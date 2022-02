Hai mai pensato ad acquistare un forno per la pizza? Da qualche tempo gli italiani hanno riscoperto, per causa di forza maggiore, il piacere di preparare ogni pasto in casa, persino il pane. E ritrovare la ricetta della pizza da portare in tavola per tutta la famiglia e per gli amici è stato un piacere. Ci sono forni appositi da comprare e usare per risultati in casa come in pizzeria.

Si dice spesso che il forno faccia la differenza quando si parla di preparare una buona pizza. Ed è proprio vero, perché la maggior parte degli elettrodomestici che abbiamo in casa non riesce a soddisfare le nostre esigenze quando si tratta di infornare e cuocere una bella Margherita.

Su Amazon sono tanti i forni per pizza che si possono acquistare, da tenere in cucina o fuori in giardino o sul balcone, se è possibile e consentito, così da sfornare ogni volta che si ha voglia una pizza fumante da condire come si vuole. Certi che il forno avrà fatto per bene il suo dovere.

Ecco 5 modelli tra cui scegliere, che sono anche tra i preferiti degli utenti che hanno effettivamente fatto l’acquisto e lo hanno utilizzato.

Mini forno per pizza utile anche come girarrosto, ventilato, con timer e luce interna, dallo stile retrò, 2000 W

Fonte foto da Amazon

Lo store TurboTronic By Z-LINE propone il suo comodo ed elegante mini forno da 45 litri che è ottimo per cuocere la pizza e anche come girarrosto. Disponibile in varie tonalità di colore, una più bella dell’altra, il mini forno da 2000 W dal design retrò dà un tocco vintage alla nostra cucina. Si adatta anche a cuocere grandi pizze o torte.

È dotato di timer, dopo la scadenza il forno si spegne automaticamente, e si può anche regolare la temperatura da 100 a 230 gradi. Dispone inoltre di ricircolo dell’aria, di calore superiore e inferiore separato o combinato, di illuminazione interna e di finestra in vetro che resiste al calore.

In dotazione ci sono un girarrosto con 2 prese, una teglia, una griglia, lamiera per briciole e ricettario.

Forno per pizza G3 Ferrari G1000604 Delizia blu, Elettrico

Fonte foto da Amazon

Il brand G3 Ferrari su Amazon propone il suo forno per pizza elettrico in una bella tonalità di blu, che diventa anche un’ottima idea regalo da fare in ogni occasione. Il termostato è regolabile, il piatto è in pietra refrattaria con diametro di 31 cm.

Questo modello di forno dispone di un indicatore luminoso di funzionamento, di un timer di 5 minuti con segnale acustico e di doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato. Inoltre è conforme regolamento en 60335-2-9:a13/2010.

Ooni Koda 16 Forno a gas per pizza all’aperto

Fonte foto da Amazon

Lo Store di Ooni su Amazon presenta invece il suo forno a gas per cuocere la pizza, da tenere all’aperto. Ooni Koda 16 è il modello per preparare ottime pizze con modalità di cottura a pietra, con diametro da 41 centimetri. Si può anche usare per cucinare bistecche al sangue, pesce, verdure, per organizzare una cena o un pranzo all’aperto con gli amici quando le temperature lo permetteranno.

In 10 minuti dalla sua accensione, il forno è pronto per cuocere ogni piatto: può raggiungere fino a 500 gradi e il calore consente di cucinare una pizza perfetta da sfornare in soli 60 secondi.

Ariete 909 Pizza 4′ Minuti, Forno per pizza, 1200 W, 5 livelli di cottura, Temperatura Max 400°C, Rosso

Fonte foto da Amazon

Ariete, sul suo store su Amazon ricco di elettrodomestici per la cucina, propone il suo forno per pizze pronte in soli 4 minuti, un forno elettrico rosso davvero elegante per la cucina. Per una gustosa pizza napoletana direttamente a casa nostra, ecco il forno ideale per un risultato soffice e croccante, come appena uscito dal forno a legna. Può raggiungere altissime temperature, fino a 400 gradi, in poco tempo, per una cottura rapida su pietra refrattaria, realizzata con materiale resistente.

La pietra ollare garantisce sempre una cottura veloce, costante e uniforme. Ideale anche per pizze surgelate pronte in un paio di minuti. Dispone, infine, di 5 livelli di cottura da scegliere tramite termostato regolabile: si può anche usare per toast, torte salate e per scaldare gli alimenti.

Emerio PO-115848.1 – Forno per pizza in terracotta originale realizzato a mano, design brevettato per mini pizza, vero divertimento per 6 persone

Fonte foto da Amazon

Emerio, infine, propone un bellissimo forno per pizza in terracotta realizzato a mano, ideale per cuocere mini pizze da servire in tavola, per un massimo di sei mini pizze da cuocere in un solo passaggio. Nella confezione è anche incluso lo stampino.

La copertura in terracotta è realizzata a mano ed è in grado di assorbire l’umidità, così da garantire una pizza perfettamente croccante.

Il forno per cuocere la pizza è sempre un ottimo acquisto per chi ama avere sempre le mani in pasta.