La friggitrice ad aria su Amazon è un ottimo acquisto per chi vuole cucinare con un po’ più di leggerezza, senza rinunciare alla croccantezza di piatti che è un piacere condividere con la famiglia e gli amici. Vanno particolarmente di moda e sono l’elettrodomestico del momento. Qual è il modello migliore per le tue esigenze?

La frittura è un metodo di cottura che rende buono ogni piatto. Purtroppo, però, il fritto può far male alla nostra salute, se ovviamente esageriamo: ha molte calorie, fa ingrassare, aumenta il colesterolo, mette a dura prova il fegato, non ci consente di digerire con facilità. Però è buono ed ecco perché ci cercano alternative più sane, senza rinunciare al gusto.

Con questo elettrodomestico si può friggere senza olio, usando solo aria calda. Il funzionamento si basa sul calore e non sull’uso di olio e di burro. La friggitrice ad aria funziona semplicemente. Prima si riscalda l’aria fino alla giusta temperatura e poi viene fatta circolare velocemente nella camera di cottura, per cuocere ogni alimento in modo uniforme. Il risultato è croccante e asciutto fuori e morbido all’interno. Con un solo cucchiaino di olio, giusto un pochino.

Quale friggitrice ad aria su Amazon è meglio comprare? Ecco cinque modelli scelti dagli utenti che potrebbero fare al caso nostro.

Ultrean Friggitrice ad aria 4 Litri, Air Fryer elettrica senza olio, 1500W, Schermo digitale LCD, Pentola antiaderente adatta per friggere, grigliare, arrostire, Senza PFOA&BPA

Lo store Ultrean propone la sua friggitrice ad aria su Amazon, in grado di cuocere il cibo con la semplice circolazione dell’aria ad alta velocità a 360 gradi, riducendo il grasso dell’85% nei nostri piatti e lasciandoli deliziosamente sani. La friggitrice è facile da usare: un pulsante consente di impostare la temperatura, da 80 a 200 gradi. Così come si può impostare il timer, da 0 a 30 minuti, per cuocere alla perfezione ogni alimento. Il display LCD consente di monitorare tempo e temperatura. È dotata anche di funzione di spegnimento automatico: l’air fryer è dotato di cestello e teglia antiaderente estraibile e di un manico resistente al calore. Si pulisce facilmente e contiene 4 litri di cibo, quantità sufficiente per 2-3 persone.

Cosori Friggitrice ad aria calda, 5,5L Friggitrice senza olio, Air Fryer con 11 programmi, Funzione Keep Warm, LED touch screen, Tempo e temperatura regolabili, 100 ricette in PDF, 1700W, Nero

Invece lo store Cosori su Amazon propone la sua friggitrice ad aria calda da poco più di 5 litri, che consente di friggere senza olio. Uno strumento davvero utile in cucina che permette di preparare piatti in modo sano, riducendo dell’85% i grassi e mantenendo lo stesso gusto della frittura. Vincitrice del premio Red Dot 2019, propone 13 funzioni di cottura, 11 di base e due speciali (preriscaldamento e mantenimento calore), per un processo veloce in cucina per preparare sempre ogni piatto. Il cestello è quadrato ed è adatto per contenere piatti per 3-5 persone. Lo schermo LED consente di visualizzare tempo e temperatura. Il cestello è antiaderente rimovibile, senza PFOA. Facile da pulire anche in lavastoviglie. Contiene un pdf e un libro con 100 ricette italiane gratuite.

Innsky 5,5 Litri Friggitrice ad aria calda, 8 Funzioni preimpostate, Ricettario plurilingue, 1700W Friggitrice senza olio con touch screen LCD, Senza BPA&PFOA

Da Innsky ecco la friggitrice ad aria calda su Amazon, che dispone di 8 funzioni preimpostate e comodo schermo LCD touch screen per tenere sempre tutto sotto controllo. Non ha bisogno di olio e ha una capacità di 5.5 litri. Prepara ogni pasto riducendo il grasso dell’80% ed evita anche l’effetto bruciacchiato. Dispone di un cestello di cottura che si estrae come un cassetto tramite pratica maniglia. Il pannello di controllo permette di regolare la temperatura fino a 200 gradi e il timer è impostabile fino a 60 minuti. Dispone anche di segnali acustici per il pronto cottura e il termine cottura.

Proscenic T21 Friggitrice ad aria, 5.5L Air Fryer controllo con App & Alexa e display LED touch screen, con funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi

Da Proscenic su Amazon ecco la friggitrice ad aria con capacità da 5.5 litri. Dispone di app con 29 ricette in italiano già preimpostate, ma si possono anche personalizzare tramite l’applicazione. Garantisce tre funzioni: Programma, Preset e Mantenere al caldo. Si possono scegliere tutte o solo qualcuna in combinazione. L’aria calda ad alta temperatura a 360 gradi consente di cuocere in modo uniforme ogni piatto, bloccando rapidamente l’umidità. L’applicazione controlla a distanza la friggitrice ad aria e si può collegare anche ad Alexa per il controllo vocale. Il cestino antiaderente è lavabile in lavastoviglie.

Ninja Foodi AG551EU Max griglia e friggitrice ad aria con sonda digitale da cucina, 3.8 L, 6 funzioni di cottura, 2460 W, Grigio/Argento

Lo store di Ninja su Amazon, infine, propone Foodi Grill con sonda o senza sonda, un elettrodomestico con sei funzioni di cottura: friggitrice ad aria, arrosto, al forno, riscaldamento, essiccatore, griglia. Il sistema smart cook garantisce, tramite sonda digitale, di sapere sempre quando il cibo è cotto a puntino, con risultati ottimi. La friggitrice ad aria garantisce fino al 75% di grassi in meno rispetto alla classica frittura. L’elettrodomestico include una pentola di cottura da 3.8 litri, un cestello per la frittura e la doratura da 3.8 litri, una piastra per grigliare, una spazzola per pulire l’elettrodomestico e un ricettario.

Se non hai mai provato a usare una friggitrice ad aria, su Amazon trovi anche le recensioni degli utenti che l’hanno acquistata e ti possono fornire informazioni utili per l’acquisto.