Il perfetto menu di San Valentino 2020 Qual è il perfetto menu di San Valentino 2020? Uno chef ci propone tutta una serie di ricette da preparare

Qual è il perfetto menu di San Valentino 2020? Noi vi proponiamo una serie di idee per poter celebrare l’amore in tutte le sue sfumature. Un giorno da celebrare con le persone che si amano e che occupano un posto davvero speciale nel nostro cuore e nella nostra vita.

A San Valentino 2020 si può celebrare l’amore anche con i piatti che si servono in tavola. E magari si preparano con amore e dedicando il proprio tempo alla persona che si ama. Una serie di prelibatezze da impiattare in maniera elegante. Perché anche l’occhio vuole la sua parte.

Lo chef Antonio Scaranatino, del ristorante AlMare di Fano, propone una serie di piatti che si potrebbero anche rifare a casa. Anche se una sera fuori a cena è un bel regalo che possiamo farci. E non solo per San Valentino, ma durante tutta la settimana, facendolo diventare un appuntamento fisso. Da condividere con chi si ama.

Gamberi rossi, acqua di pomodoro, capperi, origano e crema di bufala

La ricetta dei gamberi rossi in acqua di pomodoro, capperi, origano con crema di bufala è un antipasto perfetto per aprire la cena di San Valentino 2020. Si punta tutto sul tema del rosso, il colore della passione e dell’amore. Ideale per il 14 febbraio, non vi pare?

Linguine scampi e zenzero

E come primo piatto? Lo chef propone una ricetta davvero molto gustosa: le linguine con scampi e zenzero. Lo sapevate, infatti, che i crostacei e lo zenzero sono tra i cibi più afrodisiaci? Non solo, dunque, fragole e cioccolato. Variamo un po’ il tema.

Rombo su crema di pecorino e pere Spadone

Passiamo al secondo piatto che conclude la nostra cena romantica di San Valentino 2020. Prepariamo il nostro palato per un rombo con crema di pecorino e pere spadone, davvero sublime! In questo modo riuscirete a prendere il partner per la gola.