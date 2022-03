Il kit per fare il sushi è una perfetta idea regalo da fare e da farsi in ogni occasione, se il Giappone e in particolare il cibo giapponese è la tua passione. Ci sono set per mangiare il sushi a casa oppure per prepararlo, con ricette davvero golose da provare a realizzare ogni giorno.

Per stupire gli amici a pranzo, a cena o per una aperitivo in stile giapponese, i set per preparare il sushi a casa sono assolutamente perfetti. Così da non sbagliare mai a preparare le gustose ricette che ci arrivano dal paese del sol levante.

Su Amazon possiamo trovare tanti kit per fare il sushi da acquistare e provare, ideali anche per chi è alle prime armi, con tanto di strumenti utili per preparare il sushi e per mangiarlo. E non mancano ricettari e video tutorial da seguire per poter diventare massimi esperti del settore.

Mlryh – Set di 12 stampi per sushi, in plastica di alta qualità, per principianti

Fonte foto da Amazon

Lo store di Mlryh su Amazon propone tutto il necessario per preparare il sushi. Un kit da 12 pezzi, con 8 forme diverse, 2 paia di bacchette, così da portare un po’ di Giappone nelle nostre cucine e nelle nostre tavole. Il materiale con cui sono realizzati i pezzi che compongono il set sono per uso alimentare, in materiale PP di alta qualità, sicuro e inodore.

Il kit ha una superficie liscia facile da pulire, ma anche resistente e robusto. Si usa con facilità anche se si è alle prime armi.

Housevag Make Maki Kit Sushi. 10 pezzi in bamboo per preparare cibo giapponese, con bacchette. Set certificato: in omaggio ricettario e video tutorial

Fonte foto da Amazon

Lo store Housevag su Amazon propone il suo kit da 10 pezzi in bamboo per preparare ottimi sushi e mangiarli in compagnia. Un Sushi Maker fai da te completo, che comprende 4 paia di bacchette per il sushi, 2 stuoiette, 1 estrattore di avocado, 1 cucchiaio per il riso, 1 paletta per il riso. Il set comprende anche un video tutorial e un ricettario con idee per diventare dei perfetti sushi chef e imparare a cucinare per amici e famiglia le più gustose ricette che arrivano dal Giappone.

Tutti i pezzi del kit sono realizzati al 100% in bamboo certificato: i materiali sono lavabili e riutilizzabili, testati in laboratorio e anti muffa.

Kit per la preparazione di sushi, XX Large

Fonte foto da Amazon

Beer & Wine, invece, sul suo store di Amazon propone un kit completo di tutti gli strumenti e ingredienti che possono tornarci utili per preparare ottimi sushi in casa, un set XX Large per avere tutto il necessario per preparare una cena a casa in stile giapponese per amici e famigliari. All’interno del kit c’è anche una guida completa che aiuta anche i principianti in ogni fase della preparazione, dalla cottura del riso alla preparazione di un perfetto uramaki. Un regalo assolutamente perfetto e completo di tutto, anche di ottimi ingredienti per un sushi da leccarsi i baffi.

Il kit è composto da 10 pezzi di foglie di nori, 1 kg di riso, 43 grammi di pasta wasabi in tubetto, 240 grammi di zenzero rosa sottaceto, 150 ml di salsa di soia scura, 150 ml di aceto di riso, 100 grammi di zucca marinata, 227 grammi di germogli di bambù, 150 mal di salsa di soia leggera, 100 grammi di sesamo nero, 100 grammi di sesamo bianco, 350 grammi di ravanello marinato, 150 ml di salsa teriyaki, una stuoia di bambù professionale, 6 paia di bastoncini di bambù.

Provo, Sushi Maker Kit da 11 pezzi completo, ìMaking Kit DIY Sushi Set per principianti, Easy Sushi Maker facile e divertente

Fonte foto da Amazon

Provo presente il suo Sushi Maker composto da un kit di 11 pezzi facili da usare per preparare ottime cene. Il set permette di creare tante forme diverse: cuore, triangoli, cerchi, quadrati, così da preparare il sushi divertendosi e portando in tavola un po’ di allegria. Facilissimo da usare, il kit include tutto il necessario, con istruzioni utili per poter preparare la cena velocemente. Sicuro e durevole nel tempo, il materiale è realizzato in plastica Hips molto spessa, non tossica e altamente resistente. Tutte le parti si possono lavare anche in lavastoviglie.

Sushi kit – Sushiaya sushi maker deluxe rosso con coltello e video tutorial. Set da 11 pezzi facile e divertente per principianti con sushi roll maker e maki rotoli

Fonte foto da Amazon

Lo store di Aya, invece, permette agli amanti del sushi di acquistare un kit deluxe rosso completo. Un set facile da usare, ideale per tutta la famiglia, anche per i bambini che amano divertirsi a cucinare con mamma e papà. In pochi minuti si possono ottenere i piatti della cucina giapponese più buoni con tanti ottimi ingredienti. Questo kit è composto da 11 pezzi, compreso un coltello per sushi e stampi rotondi, quadrati, triangolari e a forma di cuore.

Compreso nella vendita anche un video di istruzioni gratuite, con comodo accesso online, dove le ricette vengono spiegate passo dopo passo. Tutte le parti del kit si possono lavare in lavastoviglie: i materiali con cui sono realizzate sono durevoli nel tempo e garantiti a vita

Aya Kit per fare il sushi – The Sushi Lover Set – Kit per Servire il sushi completo di Sushi Maker, Nigiri Maker, Tappetino in bambù, 2 Piatti per il sushi, 2 piatti per la salsa, 5 bacchette e 2 porta bacchette

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco la perfetta idea regalo per tutti i Sushi Lover, il set di Aya che comprende tre strumenti per la preparazione del sushi: 1 tappetino in bambù naturale premium, 1 sushi maker a forma di cuore e 1 nigiri maker. Poter poter godere di una perfetta esperienza giapponese a casa propria, ecco i bellissimi piatti per la salsa, le bacchette e anche i porta bacchette. Sarà facile e veloce preparare il sushi che si ama.

Ogni parte del set è facilmente lavabile in lavastoviglie, tranne ovviamente il tappetino di bambù e le bacchette, che invece vanno lavati a mano. Il materiale è resistente e durevole nel tempo.

Buon appetito con i migliori kit per fare il sushi da comprare su Amazon.