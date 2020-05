La torta di gelatina al latte arcobaleno facile da preparare Siete pronti a scoprire la torta di gelatina al latte arcobaleno facile da preparare anche in casa? L'idea arriva dal Giappone

Avete mai sentito parlare di torta di gelatina al latte arcobaleno? È un dolce sicuramente molto scenografico e molto bello da vedere, ma a quanto pare è anche molto buono da mangiare. Se pensate che sia impossibile da preparare a casa, vi sbagliate. È una ricetta facile.

Un dessert è sempre un premio da farsi. E da preparare magari per le persone che si amano. La torta alla gelatina arcobaleno, altrimenti chiamata anche come torta arcobaleno Agar Agar, è un dessert quasi trasparente con una colorazione rainbow che si può tranquillamente mangiare.

Bella è bella. Ma è anche buona da mangiare: il suo sapore è assolutamente delizioso. Ed è una ricetta facile da preparare: arriva dal Giappone ed è stata condivisa da un utente su Twitter.

SoraNews24 ha tradotto i tweet di Tsunekawa con la ricetta e le istruzioni per la torta di gelatina al latte arcobaleno. Vi serviranno solo cinque ingredienti: il Kanten, più comunemente noto come polvere di Agar, facilmente acquistabile in negozi che trattano alimenti asiatici, acqua, zucchero semolato, latte, sciroppo di ghiaccio tritato o succo di frutta.

Unite insieme 4 grammi di polvere Agar, 150 millilitri di acqua e 60 grammi di zucchero semolato in una pentola, che farete scaldare. Fate bollire e spegnete il fuoco. Versate 300 millilitri di latte e mescolate. Riponete in frigo per far raffreddare e indurire la gelatina. Ripetete il primo passaggio in un’altra pentola. Versate altri 300 millilitri di acqua nella seconda pentola preparata e mescolate. Qui aggiungete 20 millilitri di sciroppo di ghiaccio tritato: potete usare il colore che preferite. Mettete in frigo a raffreddare e solidificare.

Dopo 30 minuti sarà tutto freddo e pronto. Tagliate a cubetti la gelatina sciroppata colorata e disponeteli sopra la gelatina di latte bianco che è la base. E la torta è assolutamente pronta per essere servita in tavola ai propri ospiti.