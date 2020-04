La vera ricetta delle polpette dell’Ikea Ikea ha svelato finalmente il segreto delle sue polpette. Pronte a mettervi ai fornelli?

Tutti amano le polpette di Ikea, quelle svedesi e assai sfiziose che si possono comprare direttamente nella bottega svedese del grande colosso specializzato in complementi d’arredo. E così se per un motivo o per un altro siete impossibilitati ad uscire o raggiungere il negozio Ikea più vicino a voi, ecco che l’azienda ha messo a disposizione, per la prima volta nella sua storia, la ricetta delle mitiche polpette svedesi.

Le polpette svedesi di Ikea

Le carni sono la base di questa ricetta che è stata condivisa direttamente sul profilo ufficiale di Ikea in una maniera molto originale: utilizzando la stessa grafica delle istruzioni di montaggio che si trovano nei mobili acquistati presso i negozi Ikea.

Pronti a cucinare?

Polpette Ikea, la ricetta

Ingredienti per 16-20 polpette

– 500 grammi di carne macinata di manzo

– 250 grammi di carne di maiale tritata

– 1 cipolla tritata finemente

– 1 spicchio d’aglio tritato

– 100 grammi di pangrattato

– 1 uovo

– 5 cucchiai di latte intero

– sale e pepe a piacere

Ingredienti per la salsa

olio

-40 grammi di burro

-40 grammi di farina

-150 ml di brodo vegetale

-150 ml di brodo di manzo

-150 ml di double cream (panna molto grassa tipica dei paesi nordici, sostituibile con panna da montare)

-2 cucchiaini di salsa di soia

-1 cucchiaino di senape di Digione

Ricetta delle polpette

Mescolate la carne di manzo con la carne di maiale ed evitare di formare grumi. Aggiungete la cipolla tritata finemente, l’aglio, il pangrattato, l’uovo e mescolare. Aggiungete il latte e condite con sale e pepe.

Una volta ottenuto il composto, create delle palline rotonde di piccole dimensioni. Mettetele su un piatto pulito, copritele e conservate in frigo per due ore (aiuterà a mantenere la forma durante la cottura).

In una padella scaldata dell’olio a fuoco medio. Quando è caldo, aggiungete piano piano le polpette rosolatele da tutti i lati. Una volta rosolate per bene, mettetele in una pirofila, copritele e mettetele in forno caldo (ventilato 180°C o 160°C) a cuocere per altri 30 minuti.

Ricetta della salsa

In una padella sciogliete 40 grammi di burro, aggiungete i 40 grammi di farina e continuate la cottura mescolando per qualche minuto. Poi aggiungete i 150 ml di brodo vegetale e i 150 ml di brodo di carne, continuando sempre a mescolare.

Ora aggiungete i 150 ml di double cream (o di panna da montare), due cucchiaini di salsa di soia e 1 cucchiaino di senape di Digione. Portate il tutto a ebollizione e lasciate addensare la salsa. Non dimenticatevi di continuare a mescolare. Quando le polpette sono pronte, versateci sopra la salsa e unite come contorno la purea o le patate novelle.

Buon appetito!