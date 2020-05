L’agriturismo di Benedetta Rossi: le foto de La Vergara immerso nelle Marche L'agriturismo dove vive Benedetta Rossi è immerso nelle campagne Marchigiane, ma avete mai visto le zone riservate ai clienti? Ecco le meravigliose foto

Benedetta Rossi la conosciamo tutti, la nota food-blogger ha conquistato le cucine di tutta Italia, ma sapete che vive in un meraviglioso agriturismo immerso nelle Marche? Si chiama La Vergara e ha anche disponibilità di soggiorno per chi volesse visitare la zona

Lo splendido agriturismo si affaccia sulla valle dell’Aso, un punto strategico per chi volesse visitare sia le zone marittime che quelle di montagna Ci sono diversi appartamentini indipendenti in cui gli ospiti possono passare un rilassante soggiorno, come vedete in foto c’è un ampio giardino con una veranda attrezzata al relax

Sul retro c’è una grande piscina in cui gli sopiti potranno godersi il fresco durante l’estate e anche una zona barbecue in cui gli ospiti possono degustare prodotti tipici locali.

Gli appartamenti sono in stile rustico, semplici ma accoglienti, in queste foto potrete ammirare le camere da letto: in vista le tegole dell’agriturismo che conferiscono un tono antico alla stanza, un letto a due piazze con rete in ferro battuto e l’accortezza per i dettagli, nelle stanze infatti ci sono vasi di fiori e tende chiare che fanno filtrare la luce in ogni stanza

Gli appartamenti presentano un angolo cottura, mattonelle e legno antico, anche questa è molto luminosa ideale per chi decide di prepararsi qualcosa anche in vacanza, c’è un tavolinetto e anche un comodo frigorifero.

Inoltre, c’è un comodo e ampio spazio relax in cui gli ospiti possono mangiare ma anche dedicarsi alla lettura di libri o semplicemente ammirare le campagne limitrofe dalla finestra. Un posto totalmente immerso nel verde, ideale per una fuga romantica ma anche per chi è alla ricerca di relax

Tutte le informazioni e le foto presenti in questo articolo sono stata prese dal sito: rurality.it