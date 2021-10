Benedetta Rossi è una food blogger italiana tra le più famose. Vive in provincia di Fermo, nelle Marche, in un agriturismo che gestisce insieme al marito. Ha un blog di cucina e un canale YouTube seguitissimo, Fatto in casa da Benedetta, dove illustra sempre le sue golose ricette della tradizione. I libri di Benedetta Rossi sono sempre l’idea regalo giusta per ogni occasione.

Classe 1972, originaria di Porto San Giorgio, Benedetta Rossi ha imparato a cucinare dalla mamma e dalla nonna. Ha sempre amato il cibo e negli anni Novanta con il compagno Marco Gentili ha aperto un agriturismo immerso nel verde delle Marche. Qui ripropone le migliori della tradizione. Molto attiva online, ha un seguitissimo profilo su Instagram.

Le ricette sono un grande successo sul suo blog e anche su YouTube grazie ai suoi video. Ma non mancano i libri di Benedetta Rossi da regalare ogni volta che si vuole fare un dono gradito a una persona che ama il cibo e ama cucinare.

Ecco i libri di Benedetta Rossi da comprare subito!

Fatto in casa da Benedetta. Torte, primi sfiziosi, stuzzichini… le ricette più golose del web (Vol. 1) di Benedetta Rossi

Il primo libro di Benedetta Rossi ricco di ricette utili per poter portare in tavola il meglio della cucina italiana. Diventata popolare attraverso la rete, grazie alle sue video ricette che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni, Benedetta ci presente più di 170 ricette, alcune base, altre amatissime, altre ancora inedite. Prepariamoci a realizzare torte, cornetti salati, dessert al cucchiaio, gnocchi, ravioli e altri primi piatti, stuzzichini e anche liquori e confetture. Le ricette sono semplici da preparare e genuine, da realizzare con pochi ingredienti che si possono facilmente trovare nelle nostre cucine.

Fatto in casa da Benedetta. Ricette furbe, i grandi classici, le novità più gustose, facili e veloci. Ediz. illustrata: Vol. 2 di Benedetta Rossi

Ed eccoci qui con il secondo libro delle ricette di Benedetta Rossi, per portare in casa tutto il sapore di piatti classici, che sono sempre un successo e altri piatti sfiziosi utili per poter stupire i nostri ospiti a cena o a pranzo. Le ricette sono facili e veloci da preparare, con ingredienti che sono facilmente reperibili nelle nostre dispense e nei nostri frigoriferi. Il volume dispone di più di 200 ricette, con primi, secondi, dolci, antipasti, stuzzichini e molto altro ancora. Inoltre Benedetta Rossi dà consigli per poter utilizzare gli utensili più comuni e indispensabili in cucina, così da avere sempre tutto il necessario per preparare piatti unici.

Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta» di Benedetta Rossi

“Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta»” è il libro di Benedetta Rossi che racconta la sua cucina e il suo stile di vita. L’autrice racconta come trovare sempre nuovi gusti e proporre in tavola ricette semplici, che sapranno esaltare il gusto di tutti gli ingredienti. Le ricette sono facili da preparare in ogni occasione per lasciare senza parole chi è a tavola con noi. Inoltre in questo libro propone nuove presentazioni in tavola, perché anche l’occhio vuole la sua parte. In questo libro compare anche il marito Marco con le sue ricette inutili.

La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta ricette e storie di Benedetta Rossi

Ed ecco un altro libro di ricette pubblicato da Benedetta Rossi nel 2021, illustrato come i precedenti da foto esplicativi dei suoi gustosissimi piatti. Per tutti i suoi fan (7,4 milioni su Facebook, 2,7 su YouTube, 3,7 su Instagram) e per chi ancora non la conosce, ecco la semplicità di piatti che Benedetta si diverte a preparare insieme ai suoi follower, anche con i libri che dà alle stampe per regalare t tutti i suoi utili suggerimenti in cucina. Molte le ricette che le sono state proposte dai suoi fan: sono proprio loro a raccontarle con aneddoti speciali.

La cucina di casa mia. Le nuove ricette di «Fatto in casa da Benedetta» di Benedetta Rossi

L’autrice che vive nelle colline marchigiane con il marito Marco, diventata famoso sul web, racconta in questo nuovo libro altre gustose ricette, ma anche consigli e piccoli segreti, per portare in tavola piatti semplici da preparare genuini, con prodotti sempre di stagione e riscoprire tutto il buono dei frutti della terra. Pochi ingredienti, facili da trovare in tutte le cucine, le dispense e i frigoriferi, per più di 150 pietanze da preparare tutto l’anno per lasciare senza parole amici e parenti che pranzano e cenano con noi. Nel libro ci sono anche utili consigli per organizzare al meglio la cucina, per avere sempre gli strumenti migliori e per fare la spesa risparmiando tempo e avendo sempre tutto il necessario.

In cucina con voi! Tutte le nuove ricette di «Fatto in casa da Benedetta» di Benedetta Rossi

Infine, ecco le nuove ricette di Benedetta, che nuovamente si racconta nel suo libro raccontando di essere rimasta sempre la stessa, nonostante il successo ottenuto sui social con le sue ricette.

Buon appetito.