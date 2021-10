La stagione autunnale porta con sé nuovi profumi, aromi, sapori, colori. Anche a tavola. Se non sai quali sono i piatti da preparare con i migliori prodotti di stagione, oggi ti proponiamo 6 libri di ricette per l’autunno per fare un pieno di salute e di gusto.

Tante golose ricette con la zucca, le castagne, l’uva, le mele e tutti i prodotti della terra che offrono comfort food ideali da portare in tavola quando fuori le temperature si fanno fredde. Tante idee per stupire i nostri ospiti a pranzo o a cena o per preparare la merenda o la colazione per i più piccoli di casa.

Su Amazon si possono trovare tanti libri di cucina che possono diventare anche ottime idee regalo, da fare e da farsi. Libri davvero molto interessanti con proposte da leccarsi i baffi e da condividere con chi si ama.

Il grande libro di cucina dell’autunno e di Halloween con 700 ricette: Le ricette più deliziose e importanti. Per principianti e avanzati e qualsiasi dieta

Fonte foto da Amazon

Kim Ruhmkamp è l’autore di questo libro di ricette per l’autunno che contiene al suo interno ben 700 proposte, con una sezione dedicata anche alla festa di Halloween. Ricette semplici da preparare, con indicazioni ben precise, per poter venire incontro alle esigenze di tutti: i cuochi meno provetti e gli chef più preparati. Sono ricette che si possono adattare a tutti i gusti, con istruzioni semplici e chiare da seguire passo dopo passo. Piatti della tradizione o più moderni, con suggerimenti anche per sostituire gli ingredienti quando non troviamo quelli originali.

Zucca regina d’autunno. Tortelli, cappellacci, risotti, zuppe, vellutate, torte, creme e… la poesia dei fiori

Fonte foto da Amazon

La zucca è senza dubbio la regina dell’autunno, protagonista di tante gustose ricette che possiamo trovare in questo libro in cui si parla di un ortaggio dolce e con poche calorie, che si sposa bene con piatti salati e anche in torte e creme da leccarsi i baffi. Bella da vedere, è ottima da mangiare. E fa bene anche alla salute. Senza dimenticare che la zucca non è solo cibo, ma anche un ornamento e una decorazione per ogni ambiente della casa e per il giardino. Il libro è edito da Edizioni del Baldo.

Le 100 migliori ricette di Halloween e d’autunno: Veloce, economico e facile per il cibo perfetto – Le ricette più deliziose e importanti. Per principianti e avanzati e qualsiasi dieta

Fonte foto da Amazon

Un altro libro di Kim Ruhmkamp sulle 100 migliori ricette di Halloween e per l’autunno, che ci ricorda che questa è la stagione di piatti veloci, economici e facili da preparare, ma che soprattutto fanno bene alla salute e si sposano alla perfezione con ogni regime dietetico. Impossibile non trovare il piatto migliore da presentare a pranzo o a cena ai nostri ospiti e anche ai bambini.

Ricette light di stagione – Autunno: 57 ricette deliziose, leggere e saporite per rendere più colorata e gustosa la tua tavola

Fonte foto da Amazon

Per chi è sempre alla ricerca di ricette leggere di stagione, ecco 57 piatti light che si ispirano agli ingredienti tipici della stagione autunnale, per rendere sana, golosa e colorata ogni tavola. Un ebook da scaricare con tante ricette facili da preparare e soprattutto a basso contenuto calorico, ideali per ogni dieta. Un ebook che contiene 57 ricette sane e leggere: 9 ricette per l’antipasto e il brunch, 8 zuppe, 10 primi, 8 secondi, 6 contorni, 8 ricette di pane, pizze e torte e salate, e, ovviamente, anche 8 dolci. C’è anche un focus sui prodotti di stagione e tante foto per non perdersi i passaggi.

Autunno. Vita e cucina di stagione

Fonte foto da Amazon

Federica Vizioli cura questo libro dedicato alla cucina di stagione del periodo autunnale. Edito da Slow Food nel 2020, è un vero e proprio racconto di questa stagione fatta di colori intensi, foglie che cadono, boschi che si preparano all’inverno, prodotti tipici di stagione come funghi, castagne, zucche. Una stagione fatta per passeggiare nella natura che cambia il suo aspetto, ma anche per stare a casa, magari con gli amici o gli affetti cari, davanti a un camino acceso, condividendo piatti caldi con ingredienti stagionali. Un racconto che ci porta a scoprire il meglio dell’autunno a tavola, con idee e ricette per prepararsi all’inverno e alle feste di fine anno.

Sane e gustose schiscette. Autunno: La Cucina Salutare

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco un libro per preparare golose schiscette ricche dei prodotti di stagione più ghiotti e salutari. Questo è il terzo libro della serie “Sane e gustose schiscette” di La Cucina Salutare, disponibile in formato cartaceo con copertina flessibile o in formato Kindle. Tante idee per creare piatti leggeri, nutrienti e sani basati sugli ingredienti tipici dell’autunno, con suggerimenti per renderli più ricchi o modificarli in base alle proprie esigenze, ai propri gusti o alla disponibilità dei prodotti stessi. Oltre che idee per la loro conservazione. Ricette facili e veloci da preparare ogni giorno.

Buon appetito e buon autunno, con i migliori libri di ricette dell’autunno da condividere con le persone più importanti della propria vita.

