Lievito fatto in casa per dolci e salati La ricetta pratica e veloce del lievito fatto in casa per dolci e salati

A quante di voi è successo almeno una volta di aver voglia di preparare una pizza, una focaccia o quel dolce di cui abbiamo improvvisamente ricordato il nome e non avere il lievito in casa? A tutte, sicuramente. E così, è giusto che tutte sappiate che con pochissimi ingredienti si può preparare un lievito fatto in casa adatto sia per preparazioni dolci che salate. Tutto quello di cui avete bisogno è bicarbonato e succo di limone, in alternativa va benissimo l’aceto di vino bianco o di mele. Ecco il procedimento per preparare il lievito fatto in casa per dolci e salati. Mettete in un piccolo recipiente succo di limone o l’aceto e aggiungete poi il cucchiaino di bicarbonato. L’unione di questi due ingredienti darà vita ad una reazione chimica, vedrete sotto i vostri occhi che il composto inizierà a frizzare. Mescolate con il cucchiaino fino a che il bicarbonato si sarà sciolto completamente e il composto avrà smesso di fermentare.

Solo in quel momento potrete utilizzare il vostro lievito fatto in casa. Si tratta di un composto che consente a torte salate o dolci di lievitare durante la cottura. È importante infatti aggiungere il lievito come ultimo ingrediente della vostra preparazione. Tutto qua? Assolutamente sì. Solo un piccolo consiglio. Sia che scegliate di utilizzare il limone o l’aceto il risultato sarà il medesimo tuttavia per una questione di sapori forse il limone è più adatto a preparazioni dolci, a meno che non si tratti di cioccolato, s’intende, mentre l’aceto sarà adatto a focacce e pizze.

