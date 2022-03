La macchina per fare il pane è un ottimo elettrodomestico che non dovrebbe mai mancare nelle nostre cucine. Così da avere sempre pagnotte fresche da sfornare e servire in tavola, insieme ai piatti che abbiamo pensato per pranzi e cene in famiglia o con gli amici.

Con i migliori modelli di macchina per fare il pane possiamo preparare tanti tipi di prodotti da forno differenti, utili anche per la prima colazione, per la merenda dei bambini a casa e a scuola o per il pranzo in ufficio. Per panini e tramezzini che hanno tutto il buon sapore delle cose fatte in casa.

Su Amazon sono tanti i modelli di questo piccolo elettrodomestico da cucina che possiamo acquistare, per poter avere sempre lo strumento ideale per le nostre esigenze. A ognuno la sua macchina per preparare ogni giorno gustose pagnotte.

Scopriamo insieme 6 modelli che si possono comodamente acquistare sul sito di e-commerce più amato. Grazie a spedizioni e resi gratuiti sarà facile fare shopping. E con le migliori soluzioni proposte sarà semplice avere sempre il pane fresco fatto in casa. Ottimo e croccante come quello del fornaio.

Panasonic SD-2511KXE Macchina per il pane, Nero

Panasonic propone la sua macchina per la panificazione con 17 programmi differenti e sensore di temperatura. Il timer digitale dura fino a 13 ore. La confezione contiene anche due bicchieri dosatori, un cucchiaio dosatore, un cucchiaino dosatore, una lama impastatrice per poter utilizzare anche la farina di segale per preparare pagnotte gustose e sane.

Macchina per il pane da 550 W con 25 programmi intelligenti e timer programmabile 13 ore, 3 colori e 3 formati di pane a scelta, Argento

Lo store di Homdox su Amazon propone la sua macchina per il pane da 2.2 litri, con una capacità fino a 900 grammi. L’ideale per uso famigliare, per 4-6 persone, dispone di 25 programmi automatici che si possono selezionare con semplicità per preparare ottime pagnotte.

La ceramica è di alta qualità ed è progettata per cuocere il pane in modo uniforme e sano, senza ricorrere ad altri prodotti chimici. Facile da usare, è facile anche da pulire. Il distributore automatico di ingrediente garantisce un risultato perfetto. Dispone anche di un timer programmabile fino a 13 ore.

Hamilton Beach 29882 macchina per il pane

Il brand Hamilton Beach propone la sua macchina per il pane HomeBaker per preparare tante tipologie di pane differenti. Si mettono gli ingredienti, si seleziona il ciclo e si avvia il pulsante start, per ottenere in poco tempo il pane scelto da portare in tavola per far felici amici e famigliari.

Dispone di 12 cicli: base, francese, senza glutine, integrale, panini dolci e molto altro ancora. La confezione include anche un libro con ricette per pane integrale e senza glutine Bob’s Red Mill Natural Foods. La macchina permette anche di preparare l’impasto per la pizza. La padella antiaderente si lava facilmente in lavastoviglie. La confezione include una paletta per l’impasto in più.

Moulinex OW240E Pain & Délices Macchina del pane in acciaio inox con funzione yogurt e 20 programmi automatici (3 senza glutine) per pane, pizza, pasta, dolci, marmellate e cereali, Ricettario incluso

Da Moulinex, presente su Amazon con uno store davvero ricco di piccoli e grandi elettrodomestici, ecco la macchina per il pane OW240E Pain & Délices. È il modello più completo e versatile, per preparare in casa pane, pizza, pasta fresca, ma anche cereali, marmellate e preparazioni casearie. Un robot da cucina multifunzione con 20 programmi automatici, dei quali due per preparazioni senza glutine. Si versano semplicemente gli ingredienti nel secchio per il pane, si seleziona il programma e la macchina fa tutto il lavoro, dall’impasto alla cottura.

Uno schermo LCD permette di controllare tutti i parametri impostati e permette di scegliere anche tra tre livelli di doratura. La confezione include un bicchiere graduato, un misurino dosatore, una pentola per fare lo yogurt, un cucchiaio, la lama e il gancio. Il secchiello è amovibile e lavabile in lavastoviglie.

Unold 68456 Macchina per il pane

Il marchio Unold presenta, invece, la sua macchina per il pane con 16 programmi memorizzati, ideale per fare il pane, ma anche la marmellata. Il piccolo elettrodomestico da cucina dispone anche di una funzione per il mantenimento del calore e di altre funzionalità per avere sempre il pane al giusto grado di doratura e croccantezza.

Girmi MP2000 Macchina del pane, Bianco

Da Girmi, infine, ecco la macchina per il pane con tre pesi impostabili: 500, 750 e 1000 grammi. Dispone anche di 3 livelli di doratura e di 19 programmi preimpostati, anche per fare il pane senza glutine. Il contenitore antiaderente è removibile e si può tenere tutto sempre sotto controllo dall’ampio pannello di controllo elettronico su display LCD. Si può anche programmare la partenza fino a 15 ore.

Con la macchina per fare il pane avremo sempre pagnotte fresche ogni giorno.