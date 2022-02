La macchina per la pasta non deve mai mancare all’interno delle case di ognuno di noi. Per preparare un’ottima pasta fresca fatta in casa, da servire magari la domenica, quando solitamente la famiglia si riunisce insieme intorno al tavolo della cucina, non c’è niente di meglio. Manuale o elettrica, tanti i modelli tra cui scegliere.

Su Amazon possiamo trovare tanti modelli di macchine per fare la pasta in casa, buona e salutare, realizzata solo con ingredienti selezionati. Un modo per riportare nelle nostre cucine la tradizione delle nostre mamme e delle nostre nonne che solitamente trascorrevano la domenica mattina con figli e nipoti a tirare la sfoglia e poi realizzare tanti formati.

Scopri insieme a noi 5 modelli di macchina per la pasta scelti tra i preferiti degli utenti di Amazon, che li hanno provati e si sono trovati bene. In questo caso i feedback e i commenti di altre persone, così da capire qual è il modello migliore per le nostre esigenze.

Sirge Pastarita, Macchina per la pasta 300 W – 22 Trafile – Uscita della pasta verticale – 4 programmi automatici + 2 manuali. Massimo 640 grammi di farina per volta. Kit per fare i ravioli in omaggio

Fonte foto da Amazon

Lo store di Sirge su Amazon propone Pastarita, la macchina per fare la pasta con quattro programmi automatici, con cui fare lasagne, maccheroni, fettuccine, spaghetti e molto altro ancora. Pasta fresca pronta in pochissimi minuti: funziona in modo automatico, quindi è anche semplice da usare. Ed è anche molto semplice da pulire. Si possono lavorare tutti i tipi di farina: senza glutine per chi soffre di celiachia o è intollerante oppure la classica farina 00 o la farina 0.

Si può lavorare con tutti i tipi di liquidi come uova, estratti di frutta o di verdura, nero di seppia, cacao, caffè, per mille ricette differenti. Una macchina digitale e con doppia funzione, automatica o semiautomatica. E poi è davvero silenziosa. 22 trafile incluse: Capellini, Spaghetti, Spaghetti alla Chitarra, Spaghettoni, Bigoli, Maccheroncini, Maccheroni/Penne, Tagliolini/Fettuccine, Linguine, Tagliatelle, Tagliatelle Curve, Fusilli/Stella, Lasagna/Ravioli 0,8mm , Lasagne/Ravioli 1,1 mm.

Philips HR2382/15 Avance Collection, Macchina per preparare la pasta fresca con bilancia integrata, Programmi automatici, 8 dischi, 200 W, Nero

Fonte foto da Amazon

Lo store di Philips su Amazon presenza la sua macchina per la pasta HR2382/15 Avance Collection con bilancia integrata e programmi automatici, in un elegante colore nero. Grazie alla funzione di pesatura automatica, sarà più facile utilizzare i programmi per creare l’impasto in 10 minuti (per 250 grammi di farina, quantitativo corrispondente all’incirca a 2-3 porzioni di pasta fresca fatta in casa). Si possono realizzare diverse tipologie di paste con farina di grano duro, farine senza glutine, farine di farro o altro.

Puoi presentare in tavola dell’ottima pasta all’uovo, al nero di seppia o con altri succhi di verdure. La macchina comprende 8 dischi di estrusione per preparare differenti formati di pasta, da conservare nel vano porta accessori dove mettere anche gli strumenti di pulizia: i dischi permettono di preparare spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, tagliatelle, pappardelle, capelli d’angelo e spaghettoni. Incluso nella confezione un ricettario, i dischi, gli strumenti per la pulizia e il misurino.

Marcato Classic Atlas AT-150-CLS, Macchina per la pasta fatta in casa: lasagne (larghezza 150 mm), fettuccine (6 mm) e tagliolini (1.5 mm), realizzata in acciaio cromato color argento

Fonte foto da Amazon

Marcato presenta invece il modello Classic Atlas AT-150-CLS, dallo stile classico. Si possono preparare tre formati di pasta: lasagne (larghezza 150 mm), fettuccine (6 mm) e tagliolini (1.5 mm). E si può usare il regolatore a 10 posizioni per ottenere diversi spessori per la sfoglia, da 4.8 mm a 0.6 mm. La macchina è dotata anche di un attacco rapito per il motore e di un accessorio intercambiabile per il taglio della pasta. Realizzata in acciaio cromato con rulli in lega di alluminio anodizzato per alimenti, la macchina è sicura ed efficiente, durevole nel tempo. Il prodotto è Made in Italy al 100%.

Imperia PastaPresto, Macchina per fare la pasta elettrica, con motore a 230V

Fonte foto da Amazon

Lo store Imperia su Amazon propone PastaPresto, la sua macchina per la pasta fatta in casa con motore. Imperia è il brand che di solito viene in mente quando si parla di prodotti di questo tipo per la cucina. Il dispositivo ha un rullo utile per tagliare diversi formati di pasta, come tagliatelle e fettuccine. Il rivestimento antiaderente garantisce pasta e sfoglie sempre perfette: la sfoglia può essere realizzata in sei diversi spessori. La potenza del motore elettrico, 85W, 220 V, garantisce il massimo della praticità e il minimo della fatica. Il modello è molto elegante e diventa la perfetta idea regalo da fare.

True Kitchen, Macchina per la pasta manuale Bella Pasta color nero, per preparare lasagne, ravioli, spaghetti e tagliatelle. Completamente in acciaio inox con manico in metallo

Fonte foto da Amazon

Infine ecco il modello di macchina per la pasta manuale che puoi trovare sullo store Amazon di True Kitchen, dove trovi anche altri prodotti interessanti per la pasta fatta in casa. Bella Pasta 3.0 ha un design accattivante con forma arrotondata, solida e resistente si può sistemare su piani di lavoro con spessore fino a 4,5 cm senza scivolare mai. Il dispositivo è realizzato in acciaio inox alimentare, per garantire la salute e la facilità di pulizia. La scatola contiene un manuale con ricette e un inserto dedicato a tagliatelle, fettuccine, lasagne, un tagliapasta, un pennello per la pulizia, ma ci sono anche altri accessori da abbinare.

Quale macchina per la pasta compreresti? E qual è la prima cosa che potresti realizzare per stupire tutti a tavola?