La frutta estiva è la tua passione, ma non resisti a non poterla consumare anche in inverno? Ti delizi con ricette della nonna che prevedono preparazioni che si possono conservare a lungo in dispensa in barattoli sott’olio o sott’aceto? La marmellata è la passione di tuo figlio? Le macchine per conserve potrebbero essere il regalo migliore che ti puoi fare. Per semplificarti la vita e portare in tavola solo cibo genuino.

Su Amazon abbiamo trovato una serie di macchinari e strumentazioni utili per chi si diverte in cucina a preparare conserve di ogni natura, dolci o salate. Possono anche diventare delle ottime idee regalo quei barattolini pieni di bontà e di prelibatezze preparati in casa con tutto il nostro amore.

Andiamo allora a scoprire quali sono le migliori macchine per conserve che si possono comodamente acquistare online.

Klarstein Biggie Small – pentola da infusione, pentola da conserva

Fonte foto da Amazon

Klarstein Biggie Small è la pentola da infusione e da conserva piccola, da 16 litri, con temperature programmabili, tempo regolabile fino a 120 minuti e di un elegante colore argento. La macchina può ospitare fino a 7 vasetti standard da un litro per contenere ogni tipo di pietanza (frutta, verdura o carne, poco importa). La temperatura è regolabile tra i 30 e i 100 gradi. Il riscaldatore da 2000 Watt della pentola da conserva e la spina esterna consentono di usare il macchinario anche come bevande calde per uso commerciale o privato.

Lady Marmalade – Pastorizzatore, Dispenser per Bevande Calde

Fonte foto da Amazon

Lady Marmalade è la macchina per conserve firmata Klarstein utile anche come dispenser per bevande. Perfetto per riscaldare e mantenere caldo, è in grado di pastorizzare fino a 14 barattoli da un litro, per conserve che durano a lungo. Lo spazio è davvero molto ampio per i vostri vasetti di frutta o di verdura, ma anche di carne, da conservare a lungo in una zona della casa al riparo da fonti di calore e di luce. Usarlo è facile: basta mettere dentro i barattoli pieni, aggiungere acqua, selezionare la temperatura di ebollizione tra 30 e 100 gradi, impostando un imer da 5 minuti a 12 ore.

Weck WAT 15 Pentola smaltata per conserve

Fonte foto da Amazon

Il marchio Weck propone la sua macchina per conserve automatica smaltata, un regalo dallo stile retrò da fare e da farsi. L’isolamento termico è garantito, grazie al rivestimento, al fondo chiuso e al termostato di precisione. La macchina è in emallierung a doppio e contiene anche centrifuga, timer da 120 minuti, protezione anti-surriscaldamento e spia luminosa. Può cuocere e conservare fino a 14 vasetti da un litro circa, per una capacità totale di circa 29 litri.

Klarstein Biggie Digital – pentola da infusione, pentola da conserva

Fonte foto da Amazon

Klarstein Biggie Digital, ecco la pentola da infusione e da conserva da 27 litri e 2000 W. La temperatura è programmabile, così come il tempo, regolabile fino a 120 minuti. Di un bel colore argento, permette di introdurre fino a 14 vasetti da un litro per una durata lunghissima delle nostre conserve. La temperatura è regolabile tra i 30° e i 100° Centigradi. Il riscaldatore consente di usare lo strumento anche come dispenser commerciale o privato per bevande calde. Altamente sicuro, con fondo pentola chiuso e protezione per il surriscaldamento, ha bisogno di poca manutenzione ed è facile da pulire.

Navaris Macchina per conserva elettrica

Fonte foto da Amazon

La macchina per conserve Navaris, completamente elettrica, è quello che ci vuole per i patiti delle conserve. La pentola con rubinetto è in acciaio inox bianco e funziona non solo come bollitore per i vasetti, ma anche come distributore di bevande calde. Utile e pratico da utilizzare, la pentola è in acciaio inossidabile monostrato 6mm, capacità 27 litri e potenza 1800 Watt, con coperchio, manici che non scottano, pratico rubinetto, facile termostato da impostare e timer per stabilire il tempo necessario per preparare le nostre conserve: un segnale acustico avvisa quando tutto è pronto.

KLARSTEIN KonfiStar – Pastorizzatore, Pentola di Conservazione, Distributore di Bevande Calde

Fonte foto da Amazon

KonfiStar di Klarstein è una macchina per preparare ottime conserve, come marmellate fatte in casa, creme spalmabili, specialità a base di vari ingredienti preparate con ricette fai da te. La pentola garantisce l’effetto a lunga durata e offre uno spazio idoneo per rendere i vasetti sicuri a lungo. I barattoli si impilano all’interno, aggiungendo poi acqua e selezionando una temperatura di ebollizione compresa tra i 30 e i 110 gradi centigradi, per una durata tra i 20 e i 120 minuti. Facile da usare, grazie al rubinetto di scarico Cool Tuch e alla funzione di riscaldamento integrata si può usare come distributore di bevande calda. La struttura in acciaio inox su base metallica nera e ha delle comode maniglie per il trasporto facilitato.

Germatic, macchina per conserve e bevande calde con griglia di inserimento

Fonte foto da Amazon

Germatic presenta la sua macchina per conserve e bevande calde, con griglia di inserimento, bollitore per vin brulé con rubinetto. Un dispositivo multifunzione da 27 litri che prepara in poco tempo conserve, ma anche vin brulé, caffè, punch. Ideale per fiere, feste ed eventi. Il rubinetto anteriore è molto pratico, così come le due maniglie laterali utili per il trasporto. Il coperchio si può rimuovere facilmente e una spia di controllo permette di controllare il raggiungimento della temperatura.

Navaris Macchina per Conserva Elettrica

Fonte foto da Amazon

Navaris presenta la sua macchina per conserve elettriche, con rubinetto e distributore di bevande calde in acciaio inox, in diverse tonalità (qui sopra la versione bronzo). La macchina consente di preparare ottime marmellate e confetture, ma anche la conserva di pomodoro, senza dover aggiungere conservanti. Il contenitore per la pastorizzazione, la sterilizzazione o l’imbottigliamento è molto ampio: puoi sistemare fino a 14 barattoli o vasetti da un litro. La pentola è in acciaio inossidabile con capacità da 27 litri. I manici sono anti scottatura e c’è anche un timer. Il distributore termino è molto pratico e consente di mantenere costante la temperatura.

Kit di conservazione di succo sottovuoto

Fonte foto da Amazon

Non parliamo proprio di una macchina per le conserve, ma di uno strumento che può comunque tornarci utili nelle preparazioni culinarie casalinghe. Il kit di conservazione di succo sottovuoto di Warmcook è utile per evitar el’ossidazione di succhi fatti freschi e che si vogliono consumare nei giorni successivi, non troppo a lungo. Così da preservarne le vitamine. Si possono preparare e conservare tutte le migliori bevande liquide come succhi, zuppe, smoothie. La caraffa permette di conservare fino a 2,5 litri per preparazioni che durano più giorni, fino a 5 volte in più rispetto ai metodi tradizionali. Per conserve da consumare in breve tempo, ma non così breve.

Sterilizzatore per barattoli da conserva

Fonte foto da Amazon

Se hai bisogno di uno sterilizzatore di barattoli da conserva, ecco qui il prodotto giusto. Guillouard propone il suo modello perfetto per mettere dentro tantissimi barattoli con dentro le migliori conserve. Si può mettere sul fornello da vuoto e riempire di acqua. Quando i vasetti sono pronti, bisogna lasciarli intiepidire all’interno e poi si possono conservare. È molto capiente, visto che all’interno ci possono stare fino a 14 vasetti, a seconda ovviamente delle dimensioni degli stessi.

È ora di mettersi ai fornelli!