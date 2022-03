Per tutti gli aspiranti chef che seguono ogni anno MasterChef Italia, il programma targato Sky dedicato agli appassionati di cucina, ecco delle belle idee regalo da fare e da farsi. Sullo store Amazon di Masterchef gli accessori per la cucina sono davvero numerosi, funzionali, versatili, utili, eleganti, per sentirsi sempre all’altezza del ruolo.

Le proposte che ti facciamo oggi sono tutte ottime idee regalo, che arrivano direttamente dai canali ufficiali del programma televisivo seguitissimo in Italia e che ha versioni in tanti altri paesi del mondo, con cuochi professionisti e famosi che testano i concorrenti per valutarne capacità e fantasia.

Ecco allora da Masterchef gli accessori più interessanti da avere nelle proprie cucine, per sentirsi degli chef in gamba come Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e via dicendo!

MasterChef, Set di 5 coltelli per la cucina: spelucchino, taglierino, trinciante, per il pane e coltello da Chef, in acciaio inox con rivestimento antiaderente e manici ergonomici

Direttamente dallo store di MasterChef, ecco il set di coltelli, disponibile anche nella versione con tre spatole aggiunte. I manici sono ergonomici e soft touch per un’ottima presa, mentre le lame antiaderenti permettono di tagliare ogni alimento senza far fatica. Le lame hanno il logo ufficiale della trasmissione in bianco. Si possono lavare solo a mano. Il set comprende cinque coltelli in resistente acciaio inox: spelucchino, taglierino, coltello trinciante, coltello per pane e coltello da chef. Realizzati nel Regno Unito, sono un prodotto ufficiale MasterChef.

Siggi Horeca, Grembiule MasterChef Italia ufficiale originale, con ricamo del nome personalizzato, bianco unisex

Lo store Siggi Horeca su Amazon propone invece il grembiule di MasterChef Italia ufficiale, che permette la personalizzazione con il nome ricamato sopra il logo. Il grembiule, qui disponibile nel classico bianco (ma disponibile anche in nero, bluette e rosso), è unisex. La perfetta idea regalo per aspiranti chef.

MasterChef, Bilancia da cucina con ampia superficie di pesatura in vetro temperato, accensione touch e spegnimento automatico

In cucina non può mancare una bilancia per pesare tutti gli ingredienti e lo store di MasterChef su Amazon propone il suo modello con una superficie di pesatura molto ampia. I sensori ad alta precisione consentono di non sbagliare con le dosi: si accende con un tocco e si spegne automaticamente. E si può azzerare il display con la funzione tara così da pesare ogni tipo di alimento. Si pulisce facilmente con un panno.

Le ricette di MasterChef Italia

Poteva mancare un libro con le migliori ricette di MasterChef Italia? Ovviamente no. Disponibile nel formato cartaceo con copertina flessibile e nel formato Kindle, il libro contiene trucchi, segreti e suggerimenti per cucinare proprio come gli aspiranti cuochi che devono vedersela con cuochi di fama nazionale. Il libro contiene 100 ricette tra antipasti, primi, secondi e anche dolci. Ed è anche illustrato con bellissime fotografie dei piatti.

MasterChef, Set di 6 utensili da cucina: paletta, mestolo, cucchiaio, schiumarola, schiacciapatate, frusta, in acciaio inox

Il kit di utensili da cucina venduto da MasterChef su Amazon è proposto in diverse versioni: con 6 accessori, con 3 spatole o anche solo le pinze. Il set completo include paletta, mestolo, cucchiaio, schiumarola, schiacciapatate, frusta ed è un prodotto ufficiale MasterChef, progettato nel Regno Unito. Il design è elegante e ogni accessorio ha il logo ufficiale in rilievo sulla maniglia. Si pulisce facilmente, solo a mano però.

MasterChef, Frullatore a immersione a due velocità con base in plastica rimovibile, 200 W

E sullo store di MasterChef su Amazon ecco il frullatore a immersione a due velocità, con base in plastica removibile. Pratico e semplice da usare, è molto versatile in cucina per preparare ogni piatto: le lame sono durevoli nel tempo. Inoltre, si può lavare facilmente a mano, facendo attenzione a non bagnare le parti elettriche. Lo strumento indispensabile per la cucina è disponibile anche con misurino e con misurino, frusta e contenitore tritatutto.

MasterChef, Tagliere in bambù, per preparare, affettare e servire gli alimenti (dimensioni: 38,5 x 27,5cm)

Un tagliere in cucina non può mai mancare e lo store di MasterChef propone il modello in bambù ideale per preparare e affettare gli ingredienti, ma anche per servire in tavola gli alimenti che abbiamo precedentemente preparato. È rettangolare, con bordo scanalato da un lato e liscio dall’altro, dello spessore di 3 cm. Il materiale è molto resistente e versatile ed è inoltre sostenibile. Si deve lavare a mano.

MasterChef, Padella con rivestimento antiaderente e manico ergonomico, adatta per ogni piano di cottura anche a induzione

Infine, ecco la padella di MasterChef con rivestimento antiaderente e manico ergonomico, che si adatta perfettamente a ogni tipo di piano cottura, anche i piani a induzione. Disponibile in tre misure diverse (20 cm, 24 cm, 28 cm), la padella è in alluminio per distribuire bene il calore: si può usare a bassa e a media temperatura. Si lava facilmente a mano, modalità consigliata per far durare a lungo nel tempo la padella.

Con MasterChef e gli accessori da cucina più utili potrai preparare sempre ricette uniche: buon appetito!