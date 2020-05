Pasta con pesto di pistacchi, mozzarella e pomodori secchi Un primo piatto semplice e veloce da portare in tavola, con amore

I rigatoni con pesto di pistacchi, mozzarella e pomodori secchi sono un piatto aromatico e fresco da portare in tavola quando le belle giornate arrivano. Il pesto di per sé, quello di pistacchi, ha un sapore inconfondibile, che si sposa perfettamente con pomodori secchi e mozzarella. In alternativa ai rigatoni, potete utilizzare le farfalle.

Questa salsa è perfetta se abbinata ai pomodori secchi tagliati a listarelle e alla mozzarella. Pronte a mettere le mani in pasta?

La ricetta dei rigatoni con pesto di pistacchi, mozzarella e pomodori secchi

Il primo piatto a base di pesto che vi proponiamo oggi, altro non è che una variante sfiziosa del classico pesto alla genovese. In questo caso il sapore intenso e il profumo del pesto di pistacchi, s’incontreranno con il gusto deciso dei pomodori secchi per una ricetta originale e squisita.

Preparazione

Per la preparazione del pesto di pistacchi dovete prima di tutto prendere un mortaio e pestare i pistacchi come la tradizione vuole. In alternativa potete affidarvi al più tecnologico frullatore ad immersione. Frullate o pestate i pistacchi, aggiungendoci a poco a poco l’olio extravergine d’oliva. Il tutto fino ad ottenere un pesto cremoso ed omogeneo. Aggiungete dell’olio se vi risulterà un impasto troppo denso.

Ad operazione conclusa, tagliate a listarelle sottili i pomodori secchi. Riducete a dadini e lasciatela da parte. Fate cuocere i rigatoni per circa 10 minuti e scolateli. Una volta scolata la pasta, unite il pesto di pistacchi, i pomodori secchi e la mozzarella.

Dunque, mescolate per bene il tutto e servite il vostro primo piatto.