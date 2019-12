Regali di Natale last minute per food e drink lovers Regali di Natale last minute per food e drink lovers: ecco una serie di proposte che potete comprare anche all'ultimo minuto

Regali di Natale last minute per food e drink lovers, ecco una serie di proposte da non sottovalutare, anche per i regali dell’ultimo minuto. Perché è sempre un ottimo dono quello legato al cibo e al buon bere.

Vini della Valtellina DOC e DOCG

Perché non regalare un buon vino da gustare in compagnia? Che ne dite dei vini della Valtellina? Sono ottimi per ogni occasione. I più famosi sono lo Sforzato di Valtellina DOCG, il Valtellina Superiore DOCG, il Rosso di Valtellina DOC.

Ron Millonario

Direttamente dal Perù, dei sapori forti e intensi per un rum dalla ricetta apprezzata in tutto il mondo. I più apprezzati sono Ron Millonario 10 Aniversario Reserva e Ron Millonario 10 Aniversario Cincuenta.

Bresaola della Valtellina IGP

Per un cesto natalizio pieno di gusto, ecco che la Bresaola non può mancare. Perché è povera di grassi, ricca di proteine, vitamine e sali minerali. Potete mettere dei pezzi interi nel cesto così da gustarla come meglio si preferisce.

Martin Miller’s Gin

Dagli anni Novanta un gin che è diventato in breve tempo un vero e proprio classico dei distillati, grazie alle bacche di ginepro e alla purezza dell’acqua sorgiva islandese.

Formaggi DOP valtellinesi

Tantissimi i prodotti di punta della Valtellina, una terra da scoprire a Natale e tutto l’anno. Come ad esempio il Bitto DOP e il Valtellina Casera DOP. Da abbinare a tanti altri ingredienti golosi.

Disaronno

Disaronno®, il liquore italiano più bevuto al mondo, per Natale 2019 ha realizzato una confezione speciale per le feste, per poter portare in tavola i cocktail più gustosi.

Altemasi Trentodoc Riserva Graal

Un vino dalla storia incredibile che può diventare protagonista delle nostre tavole a Natale, grazie ai tanti riconoscimenti ottenuti come i “Tre Bicchieri” della Guida Vini d’Italia 2020 edita da Gambero Rosso, i “5 Grappoli” della storica Guida Bibenda, il “Faccino” Doctor Wine della Guida Essenziale ai Vini d’Italia di Daniele Cernilli e il “The Wine Hunter” Gold.