Ricetta della crema di fagioli solfini con guanciale croccante e castagnole salate: ecco i consigli di chef Antonio Scarantino di Fano

Per Carnevale, lo chef Antonio Scarantino del ristorante AlMare di Fano ci consiglia la sua ricetta della crema di fagioli solfini con guanciale croccante e castagnole salate. Da provare subito.

Tempo di preparazione:

1 ora e 30 minuti (più 10 ore di ammollo per i fagioli)

Tempo di cottura:

1 ora

Dosi per:

4 persone

Occorrente:

minipimer

schiacciapatate

Ingredienti:

400 grammi di fagioli solfini secchi

Olio d’oliva qb

1 scalogno

¼ di pomodoro

Sale qb

Pepe Nero qb

1 ramoscello di rosmarino fresco

400 grammi di Cozze

Vino bianco per sfumare

2 spicchi d’aglio

100 grammi di Guanciale

Per le castagnole salate

1 uovo

250 grammi di patate lesse

sale

50 grammi di fecola di patate

olio per friggere

Preparazione:

Mettete in ammollo i fagioli per 10-12 ore.

Sciacquateli e scolateli.

Sciacquate le cozze ed eliminate il filamento laterale.

Scaldate in padella poco olio con aglio a fettine.

Versate le cozze, sfumate con vino bianco e aggiungete pepe.

Quando le cozze sono aperte, eliminate le conchiglie e filtrate il succo rimasto.

In un tegame mettete l’aglio in camicia, lo scalogno tritato, il rosmarino, il pomodoro, dei cubetti di guanciale e dell’olio.

Dopo un po’ aggiungete i fagioli, salate e pepate.

Togliete il rosmarino e versate acqua calda per coprire tutto il contenuto della pentola. Cuocete per un’ora.

Emulsionate la crema con un minipimer aggiungendo 3/4 cucchiai di succo di cottura delle cozze e qualche cozza.

Tagliate a parte i cubetti di guanciale da far cuocere qualche minuto in padella.

Versate la crema di fagioli nei piatti fondi, adagiate le cozze e i cubetti di guanciale.

Per le castagnole salate

Lessate le patate, passatele allo schiacciapatate e raccogliete in una ciotola la purea.

Aggiungete uovo e sale.

Poi la fecola di patate e impastate lavorando con le mani, facendo poi delle palline grandi come una nocciola.

Cuocete le castagnole in olio caldo finché non sono gonfie e dorate.

Scolatele su un foglio di carta assorbente e servitele con la crema.