Ricetta pane fatto in casa: semplice e veloce. Ricetta pane fatto in casa: semplicissima e soprattutto veloce!

Durante questa emergenza sanitaria, costretti in casa, in molti si stanno sbizzarrendo a mettere in pratica diverse ricette. Tra queste quella che ha avuto più successo, è stata quella del pane fatto in casa! Esistono molte varianti, con diverse farine, diversi i tipi di lievito e soprattutto con diversi tempi di preparazione. Una delle cose più “stressanti” del pane fatto in casa, è proprio il tempo di lievitazione.

Per questo motivo, oggi vogliamo proporvi una ricetta facile e con tempi minimi di preparazione, che vi permetterà di ottenere un ottimo risultato. Andiamo a vedere come procedere.

Ingredienti:

500 g di farina 00.

500 g di farina 0 ( in alternativa ho usato anche la farina di grano duro).

3/4 grammi di lievito di birra.

2 cucchiaini di zucchero.

2 cucchiaini di sale (se lo preferite più salato anche 3).

2 tazze di acqua calda.

2 patate precedentemente bollite, schiacciate e fatte raffreddare.

Procedimento:

Prendere una ciotola grande, mischiare le due farine e fare un buco al centro.

Posizionare le due patate schiacciate e fredde nel buco e ricoprirle con un po’ di farina. Prendere una tazza di acqua calda, sciogliere all’interno il lievito con i due cucchiaini di zucchero. Versare poi il composto sulla farina e lasciare così, senza impastare, per un’ora. Quando andremo a riprendere il composto, il lievito avrà fatto una specie di schiumetta. Di seguito, l’esempio:

Adesso, trascorsa l’ora, prendere un’altra tazza di acqua calda, dove andremo a sciogliere i due cucchiaini di sale. Versare il tutto sulla farina e impastare.

Adesso passiamo ad impastare il composto sul tavolo, bagnandoci le mani con l’olio più volte. Dobbiamo continuare ad impastare e a bagnarci le mani con l’olio, finché non otteniamo un composto liscio ed elastico

Preparare una teglia con la carta da forno e posizionare l’impasto ottenuto, che andremo a modellare a forma di palla, al centro della teglia.

Coprire con una spara e lasciare lievitare per 2 ore. Deve raddoppiare.

Io personalmente l’ho lasciato lievitare un’ora sul tavolo e l’altra ora, nel forno spento con la luce accesa.

Una volta trascorse le due ore, scaldare il forno a 180-200 gradi. Quando è ben caldo, cuocere il pane.

Il tempo di cottura è di circa tre quarti d’ora/un’ora. Varia anche a seconda del gusto di cottura che si preferisce.

Controllare con uno stuzzicadenti.