Ristoranti Kids Friendly o Children free?

Ristoranti Kids Friendly o ristoranti Children free? Gli italiani cosa preferiscono: un locale a misura di famiglia e di bambino, dove si pensa anche al benessere dei piccoli clienti e dei loro genitori, o un locale dove i più piccini proprio non possono entrare?

Il dibattito è decisamente acceso. TheFork, tra le principali app per la prenotazione di ristoranti nel mondo, insieme a BVA Doxa, società di ricerche di mercato internazionale, ha deciso di capire quanto sono “tollerati” i bambini al ristorante e quali sono le preferenze. Se i ristoranti a misura di bambino o quelli nei quali i bambini proprio non possono entrare.

I ristoratori non devono dimenticare che le famiglie rappresentano un target molto importante. Il 47% degli intervistati, che hanno figli con meno di 12 anni, vanno a mangiare fuori almeno una volta a settimana. Contro il 49% di chi non ha figli o li ha già grandi. Preferiscono la cucina tradizionale e le pizzerie, che hanno offerte amate anche dai più piccoli.

Disporre nel ristorante di ambienti adatti alle esigenze dei bambini è per molti clienti un valore aggiunto: per 2 italiani su 3 aiuta nella scelta nel locale e il 90% prenoterebbe al volo in un ristorante che ha dei servizi per i più piccoli, servizi dedicati, per migliorare l’esperienza di tutti quanti.

Il 40% degli italiani con figli ha dovuto lasciare almeno una volta il ristorante prima di finire di mangiare, perché l’ambiente non era adatto alle famiglie. Il dato sale per chi ha figli under 12 anni. Mentre 1 italiano su 3 non sceglie un locale proprio perché sa che è frequentato da famiglie con bambini al seguito.

Eppure basterebbe poco per far felici le famiglie che vogliono andare al ristorante: servizi di animazione, baby sitter che intrattengono i più piccoli mentre i grandi cenano, spazi gioco, ma anche menu dedicati e servizi in tutto il ristorante per garantire il benessere dei più piccoli, dai neonati in su.