Semifreddo wafer, panna e nutella Semifreddo wafer panna e nutella. Un dolce semplice e veloce.

Avete bisogno di un dolce veloce, sfizioso, semplice da realizzare e soprattutto buonissimo? La risposta è semplice: il semifreddo wafer, panna e nutella fa al caso vostro! È sempre consigliabile preparare i dolci freddi, il giorno prima e lasciarli riposare bene in frigo, prima di consumarli. Attenzione, questo dolce contiene panna fresca, quindi non conservarlo per più di 3 giorni.

INGREDIENTI:

Per la base:

250 grammi di biscotti secchi

150 grammi di burro

Un cucchiaio di marmellata alle fragole.

Per farcire:

Wafer alla nocciola

250 ml di panna già zuccherata da montare ( io uso hoplá)

Nutella q.b.

Per decorare:

Nutella q.b.

Scaglie o gocce di cioccolato.

Testo a cerniera.

PREPARAZIONE:

Sciogliere il burro in un pentolino e farlo raffreddare. Nel frattempo rivestire la base del testo a cerniera con la carta da forno. Io solitamente distribuisco la carta sulla base poi completo il testo, chiudendo la cerniera e strappo via la carta che rimane fuori:

Frullare i biscotti insieme al burro e alla marmellata. Si otterrà così un composto compatto, con il quale andremo a creare la base del cheesecake. Stendere i biscotti nel testo, aiutandosi con un cucchiaio. Lasciare un po’ di biscotti tritati da parte, per la decorazione finale.

Mettere la base in frigo per 5/10 minuti.

Nel frattempo montare la panna e dividerla in parti uguali, in due diverse ciotole. Unire qualche cucchiaio di Nutella ad una delle due.

Riprendere adesso la base nel frigo, procedere con la panna bianca, coprendo la superficie. Sistemare poi i wafer. Procedere con un altro strato di panna bianca e un altro di wafer. Alla fine coprire tutto con la panna alla Nutella.

Decorare, come in foto, il dolce ottenuto, con wafer tagliati a metà, scaglie o gocce di cioccolato, la granella di biscotti che abbiamo precedentemente messo da parte e la Nutella a filo.

Mettere il semifreddo in frigorifero, fino al giorno successivo. Prima di servire, aprire la cerniera. Questo sarà il risultato ottenuto:

Lasciatevi conquistare dalla bontà di questo dolce!