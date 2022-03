Quali snack salati per l’aperitivo portare in tavola? Se hai invitato qualche amico e vuoi organizzare un momento conviviale tra drink, cocktail e qualcosa da stuzzicare, puoi ordinare online i migliori snack e riceverli direttamente a casa o in ufficio. Così se hai poco tempo per fare la spesa, non rimarrai mai senza salatini.

Su Amazon, nella sezione dedicata agli alimenti, si possono acquistare tantissimi cibi. E si può programmare, in molti casi, anche la spedizione periodica. Scegli tu il lasso di tempo che intercorre tra una spedizione e l’altra, così da non avere mai la dispensa vuota.

Gli snack salati per l’aperitivo che si possono acquistare online, direttamente dagli store presenti su Amazon, sono tantissimi. Dalle patatine al mais tostato e salato, passando per arachidi, taralli pugliesi, cracker, schiacciatine e molto altro ancora.

Ecco una selezione di snack da portare in tavola insieme ai cocktail, al vino o alla birra che hai deciso di servire ai tuoi amici per un aperitivo o un happy hour casalingo con le persone a te più care.

Pringles Pringles Original, 175g

Iniziamo il nostro viaggio dalle mitiche patatine in tubo. Le Pringles sono in vendita su Amazon nel formato Originale, ma anche nelle varianti al Ketchup, alla Paprika, alla Pizza, al Prosciutto e formaggio e Texas BBQ. Una confezione da 175 grammi per soddisfare tutti i palati, condividendo le tue patatine con chi vuoi.

Offerta Pringles Pringles Original, 175g L'imballaggio può variare

Sapore perfetto in ogni boccone

Grazie al formato da 175 grammi, puoi condividere il gusto eccezionale delle pringles con chi vuoi

Concediti una porzione o servile come gustoso snack da condividere

Se provi non ti pentirai

Aperibox Classi 30 – Snack salati, patatine e frutta secca racchiusi in una sfiziosa box. Ampia varietà di stuzzichini salati per aperitivo fai da te, ottima come idea regalo

Per chi non sa mai decidere, lo store di Aperi Snack su Amazon propone la sua Aperibox Classic 30 con tanti golosi snack da servire in tavola per un aperitivo ghiotto con gli amici. All’interno troviamo snack e frutta secca in bustine monodose, così da averle sempre con sé anche in ufficio o in viaggio.

APERIBOX CLASSIC 30 - Snack salati, patatine e frutta secca racchiusi in una sfiziosa box. Ampia varietà di stuzzichini salati per aperitivo fai da te, ottima come idea regalo 🔝NOVITA' ASSOLUTA - con l'Aperibox Classic saprai conquistare il palato di tutti dai grandi ai piccini

💯GUSTO E QUALITA' - Una box piena di bontà da assaporare e gustare tra tanti snack e frutta secca, in pratica bustina monodose

😋 UNA DELIZIA DA CONDIVIDERE - Un modo sicuro di portare il buonumore. Adatti a ogni occasione, per una festa, un aperitivo, durante un derby sportivo potrai condividere questi gustosi snack con chiunque e ovunque

🚚TE LI PORTIAMO CON CURA - Gli snack che ti consegniamo sono imaballati con la massima cura e affidati a corrieri di livello nazionale. Inseriamo anche una nota di ringraziamento, per mostrarti che ci teniamo a te!

🎁REGALA APERI SNACK - Include una fantastica sorpresa - Per un gustoso regalo visita il nostro Store su Amazon, hai solo l'imbarazzo della scelta! https://www.amazon.it/acti-snack

Aperisnack – Jumbo Mais Snack Salati in bustina monoporzione 25g

Per chi ama gli snack salati ecco che Aperi Snack ne propone tantissime versioni diverse: Jumbo Mais, Arachidi Katjang, Arachidi Tostate e Salate, Arachidi Wizz, Bar Cocktail, Chips classica, Chips grigliata, Chips Lime e Pepe rosa, Chips Paprika, Chipsnack, Coni Mais, Corn Chips, Corn Sticks, Crostino mediterraneo, Crostino Saporito, French Fries, Tarallini, Tarallini al peperoncino, Tarallini gusto pizzaiola, Pepite cacio e pepe, Rustichelle gusto bacon, Rustichelle gusto prosciutto, Schiacciatine erbe mediterranaee, Mexicano’s Rice, Mix Mexicano, Nachos BBQ, Nachos Cheese, Nachos Paprika, Nachos Taco, Ondine gusto pizza, Rice Cracker, Soft Mais tostato e salato. Tutto in pratiche bustine monoporzione da 40 grammi.

Aperisnack - AP04.007.15 Jumbo Mais Snack Salati in bustina monoporzione 25g 🔝 SCEGLI APERISNACK - chicchi di mais tostati e salati speziati al gusto chili e paprika, un sapore piccante e avvolgente lasciati sorprendere nel gusto un vero piacere per il palato

🍿 SNACK SALATI - Vasto assortimento di stuzzichini e snack, abbiamo selezionato accuratamente per te i migliori snack sul mercato. Teniamo alla qualità dei nostri prodotti ecco perché scegliamo con cura la materia prima

🏠 LA QUALITÀ IN OGNI MOMENTO - ideali per uno spuntino veloce in pausa lavoro. Piacevoli come merenda, non possono mancare durante l’aperitivo. Sono di ottima compagnia durante un derby sportivo, un film o serie Tv

🚚 TE LI PORTIAMO CON CURA - Gli snack che ti consegniamo sono imballati con la massima cura e affidati a corrieri di livello nazionale.

Cameo Biscotti Salati per Aperitivi, 300g

Per un aperitivo tipicamente italiano, ecco che lo store di Cameo propone Snack Friends, la maxi confezione con sticks e bretzel, piccoli e gustosi biscotti salati per fare l’aperitivo. La ricetta non prevede l’uso di olio di palma.

Offerta Cameo Biscotti Salati per Aperitivi, 300g Biscotti salati per aperitivi

Senza olio di palma

Qualcosa di pronto da sgranocchiare insieme ai tuoi amici

Fai scorta di snack e stuzzichini

Biscotti salati di tutte le forme, arachidi, pistacchi e anacardi

Gran Pavesi Snack Tarallini Olio di Oliva ed Extra Vergine, Senza Olio di Palma – Confezione da 256 g

Lo store di Pavesi su Amazon propone la confezione d i 8 snack Gran Pavesi che sono un classico dell’aperitivo all’italiana. Chi sa resistere ai tarallini all’olio di oliva extravergine? Il classico della Puglia sulle nostre tavole, con pochi ingredienti che rendono lo snack unico nel suo genere. Ci sono anche altre versioni, con gusto al pomodoro, alle olive, alla curcuma, e al mais, tutti monoporzione.

Gran Pavesi Snack Tarallini Olio di Oliva ed Extra Vergine, Senza Olio di Palma - Confezione da 256 g TARALLINI - Un classico della Puglia a casa tua. Croccanti e dorati, cotti al forno e preparati con ingredienti semplici e di qualità per una pausa di gusto

INGREDIENTI - Farina di frumento, olio di oliva ed extra vergine, sale e rosmarino. Senza olio di palma. Pochi ingredienti che danno vita a dei taralli buoni e croccanti

PORTALI SEMPRE CON TE – Ideali come snack al mattino o come merenda al pomeriggio

GRAN PAVESI - Scegli lo snack che più desideri: i classici cracker salati e non salati, arricchiti al pomodoro, alle olive, alla curcuma, e al mais o tutti gli altri snack, anche in monoporzione!

PAVESI - I nostri prodotti contengono solo ingredienti di qualità. Ti accompagniamo in tutti i momenti della giornata: biscotti per la colazione, snack dolci e salati e crackers

Snack salati per l’aperitivo – Parisi Mais Tostato E Salato – 130 g

Il brand Parisi propone il suo mais tostato e salato, per un aperitivo come quello del bar e feste in cui portare uno snack davvero goloso e semplice. Ideale per accompagnare ogni drink, il mais tostato e salato è un’ottima alternativa ai classici snack: contiene mais, olio di palma, sale.

Parisi Mais Tostato E Salato - 130 g Ottimo alle feste

Ideale per accompagnare drink, aperitivi e cocktail

Un'alternativa ai salatini

Mais tostato e salato

Misura Snack Croccanti Natura Ricca con Mais E Erbe Aromatiche. Confezione da 224 grammi

E per chi è attento alla linea anche quando organizza aperitivi con g li amici, ecco che da Misura arrivano gli snack croccanti con mais ed erbe aromatiche, ma anche nelle versioni con farro, semi di zucca e girasole oppure con grano soffiato e olive nere. La confezione inoltre è compostabile al 100% e il prodotto non contiene conversanti o coloranti.

Offerta Misura Snack Croccanti Natura Ricca | con Mais E Erbe Aromatiche | Confezione da 224 grammi Snack croccanti con Mais e Erbe Aromatiche per un piacere ancora più intenso e croccante, goditi il gusto

Fonte naturale di manganese che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Confezione 100% compostabile: l’imballo di questo prodotto è realizzato con materiali compostabili fra i quali il Mater-Bi

Senza conservanti e senza coloranti: gli snack Misura contengono solo i migliori ingredienti, ricchi di gusto e proprietà nutrizionali

Ricchi in Fibre, equilibrio e gusto si uniscono in una ricetta bilanciata e semplice, per riscoprire il piacere del mangiar buono

E tu quali snack salati per l’aperitivo preferisci?