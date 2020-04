Spaghetti cacio e pepe su carciofo alla romana Ci vuole amore, creatività e un pizzico di fantasia. Ecco la ricetta rivisitata degli spaghetti cacio e pepe

La Primavera porta con se tantissime cose meravigliose: il sole, le belle giornate, la luce che ci accompagna per gran parte della giornata e poi ancora i frutti e le verdure di stagione. Tra queste c’è il carciofo, il re della cucina romana. Oggi vi proponiamo una ricetta deliziosa: una rivisitazione della tradizionale cacio e pepe con l’aggiunta del carciofo. Mettetevi ai fornelli, si comincia.

Spaghetti cacio e pepe su carciofo alla romana

Lista della spesa alla mano, con questi pochi e deliziosi ingredienti potrete preparare uno dei primi piatti più buoni di sempre rivisitato: gli spaghetti cacio e pepe su carciofo alla romana. Ecco la lista degli ingredienti.

320 grammi di spaghetti

4 carciofi romaneschi

80 grammi di pecorino

uno spicchio d’aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

un peperoncino fresco

olio e sale q.b.

Procedimento:

Pulite il carciofo tagliando il gambo ed eliminando le foglie esterne e le punte. Poi tritate finemente il peperoncino e lo spicchio d’aglio inserendo il composto trito tra le foglie del carciofo fino ad arrivare al cuore.

In una padella fate riscaldare l’olio extravergine, dopo di che adagiate dentro i carciofi con il gambo verso l’alto e lasciate rosolare per due minuti. Poi salate e sfumate con il vino bianco aggiungendo infine un po’ d’acqua per ultimare la cottura. In un’altra padella fare rosolare nell’olio aglio e peperoncino, salate e poi aggiungete un po’ d’acqua facendo bollire mentre in una pentola cuocete la pasta. Scola gli spaghetti quando sono molto al dente e mantecateli nella padella con dove prima avete messo olio, aglio e peperoncino aggiungendo l’acqua di cottura per un paio di minuti, fuori dal fuoco aggiungete tutto il pecorino e montate il piatto mettendo il carciofo alla base, il nido di spaghetti sopra e ultimate con dei pistilli di peperoncino.

Et voilà. Buon appetito.