Amanti dei dolci, ecco una serie di accessori e tortiere utili per preparare la regina dei dessert e delle prelibatezze da prima colazione. Tanti gli stampi per crostate e gli accessori per torte alla marmellata o alla cioccolata che possiamo acquistare e tenere in casa per preparare piatti golosi e dolci da leccarsi i baffi.

Per chi ama la crostata, il classico dolce che le nostre nonne ci preparavano quando sapevano che saremmo andati a trovarle, ci sono diverse tortiere anche con cerniera o apribili, per rendere più facile la cottura. Ma anche diversi accessori per cuocerla facilmente e decorarla alla perfezione.

Su Amazon tantissimi gli accessori per la cucina che possiamo acquistare oppure anche regalare a chi adora questo dolce della tradizione. Così da non avere più scuse e prepararlo più spesso.

Formegolose 86028FPFG Stampo crostata, 28 cm, Nero

Formegolose ci propone il suo comodo stampo per crostata nero, con un diametro da 28 centimetri (ma è anche disponibile più piccolo, con diametro da 24 centimetro). Lo stampo è in acciaio con doppio rivestimento antiaderente, per uso in forni tradizionali fino a 230 gradi. Non si può usare nel forno a microonde. Per poterlo toccare c’è bisogno dell’uso di guanti da forno o di presine. La cottura è uniforme, per poter sprecare meno energia. Ed è facile da pulire. Il prodotto è italiano con materiali che non contengono BPA e PFOA. Meglio lavare la tortiera a mano.

Moneta Eden Set Crostata + Tortiera in Alluminio Riciclato da Lattine, 100% Made in Italy

Da Moneta ecco Eden, il set con teglia per fare la crostata e tortiera in alluminio riciclato grazie al recupero delle lattine. 100% Made in Italy, il set ha permesso di riciclare 30 lattine per uso alimentare. Il rivestimento è antiaderente Artech antigraffio, sicuro per la salute e per una cottura ottimale, oltre a essere rispettoso dell’ambiente. Non contiene PFOA, BPA, Nickel o altri metalli pesanti.

Decora 0070015 Stampo Crostata Fondo Mobile Antiaderente, Acciaio, Grigio

Da Decora lo stampo per crostata con fondo mobile antiaderente disponibile con diametro da 20, 25, 28 e 30 centimetri, con bordo alto sempre 3,5 centimetri. In acciaio grigio antiaderente, la tortiera è fatta con materiale di altissima qualità, così da resistere alle alte temperature e all’usura. Il fondo è anche removibile, così si possono sfornare dolci senza fare fatica e senza rovinare i bordi.

THUN – Tortiera Tonda Bianca con Decorazione di Fiori e Farfalle, Ideale Come Teglia per Crostata – Accessori Cucina

Per un’idea regalo di sicuro successo, da Thun la tortiera tonda bianca con decorazione sul fondo di fiori e farfalle, ideale anche per cuocere le crostate. Fa parte della Linea Country, ha un diametro di 24 centimetri con bordo molto alto. Il prodotto è realizzato in ceramica e può essere usato nel forno, nel forno a microonde e anche in lavastoviglie. Meglio evitare di utilizzare spugne abrasive per il suo lavaggio, per non rovinare il decoro sul fondo.

Formegolose 86204FG Set 4 crostatine, 12 cm, Nero

Da Formegolose il set da quattro mini stampi in lega di acciaio color nero, per preparare golose crostatine per la merenda e per la prima colazione. Lo stampo da forno in acciaio con doppio rivestimento antiaderente si può usare in forni tradizionali fino a 230 gradi, ma non si può usare nel forno a microonde. Da maneggiare sempre con presine o guanti da forno. La conduzione termica è perfetta per una cottura sempre uniforme delle crostatine. Facilissimo da pulire, sono anche a risparmio energetico. Il prodotto è Made in Italy con materiali privi di BPA e PFOA. Meglio lavare le formine a mano.

Decora Griglia Tagliapasta per Crostata Classica, Bianco

Decora propone anche la griglia tagliapasta per la crostata classica dal diametro di 30 centimetri. Di colore bianco, la griglia è in plastica: utile per realizzare torte perfettamente decorate in pochissimi istanti e con semplici passaggi. È disponibile anche con altri motivi, non solo quello classico a rombi che ricorda la crostata della nonna.

Kaiser Stampi per crostate, Ceramica, 24 cm

Da Kaiser lo stampo per crostata in ceramica, con diametro da 24 centimetri. Di un elegante colore nero, così da essere perfetto per essere regalato, e nella classica forma rotonda, è ideale per crostate, quiche lorraine, torte alla frutta e molto altro ancora. Il rivestimento è in Kairamik con fondo sollevato smaltato e resistente ai tagli. Ed è molto facile da pulire. Made in Germany, fa parte della Linea La Forme Plus di Kaiser.

KitchenCraft Vaschetta di Fagioli di Cottura in Ceramica, Bianco, 500 grammi

Infine, non solo stampi per crostate. Da KitchenCraft ecco la comoda e pratica vaschetta di fagioli in ceramica per la cottura perfetta in forno. Una confezione da 500 grammi per un accessorio indispensabile per condurre il calore in modo uniforme sulla base dell’impasto. Impediscono che i bordi della pasta non si rovinino e anche che si formino bolle sulla base dell’impasto

Buon appetito con gli stampi per le crostate migliori per le tue esigenze e gli accessori più utili!