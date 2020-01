Tendenze food del 2020 Tendenze food del 2020: ecco quali saranno i trend da tenere in considerazione per i 12 mesi dell'anno nuovo

Food trend del 2020, quali sono le tendenze che andremo a mangiare nei prossimi mesi? Sicuramente sarete curiosi di sapere cosa preparare in cucina e cosa ordinare al ristorante, scegliendo le novità che faranno del 2020 un anno decisamente ghiotto e interessante anche dal punto di vista enogastronomico.

Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di ordinare a domicilio i piatti preferiti da tantissimi ristoranti in tutto il mondo, ha deciso di indagare quali saranno le tendenze gastronomiche per i prossimi 12 mesi.

Il sapore affumicato

L’affumicato sarà una tendenza davvero interessante, per dare al cibo un sapore unico dovuto anche dal legno utilizzato per la preparazione con questo metodo di cottura tra i più antichi del mondo. I piatti cucinati direttamente sul fuoco saranno il top, preparatevi a ristoranti “a tema”.

Insalate

Le insalate non passano mai di moda, ma nel 2020, almeno secondo quanto sostenuto da Jess Tatham, chef britannico, andranno di moda insieme ai fermentati, a grani come teff e freekeh, al burro di noci e arachidi, alle alghe, alla rutabaga, alle verdure disidratate. Preparatevi a mangiare le insalate da mattina a sera.

Beyond burger

Da tempo ne sentiamo parlare e nel 2020 esploderà la tendenza. Il beyond burger è un hamburger che sembra quello di carne, ma è realizzato con ingredienti vegetali, quindi ideale per chi è vegano. Ma anche per i carnivori più appassionati.

Sostenibilità

La sostenibilità è sempre più richiesta dai consumatori, anche e soprattutto in materia di cibo. Essere sostenibili vuol dire avere equilibrio, sostituendo la carne con i vegetali. Per il bene della salute dell’uomo e anche del pianeta. È giunto il momento di mangiare in modo più consapevole, per la nostra sopravvivenza e per stare finalmente bene, mangiando sempre con gusto, però.