Vaporiera per cotture light, 5 modelli da acquistare online

La vaporiera è lo strumento indispensabile in cucina per chi vuole una modalità di cottura più leggera e salutare. Spesso la cottura a vapore è consigliata per chi deve perdere peso o vuole mangiare senza grassi aggiunti. Su Amazon possiamo acquistare 5 modelli di vaporiera perfetti per ogni esigenza.

La nostra top 5 delle migliori vaporiere per cucinare a vapore deriva dai voti dati dagli utenti che non solo hanno fatto i loro acquisti su Amazon, ma hanno anche provato questi strumenti utili per cucinare. E non solo per preparare le tante ricette della tradizione cinese che spesso usa il vapore come metodo di cottura. Ma anche per proporre piatti tipici della nostra cultura gastronomica in versione light.

Ecco allora per te 5 modelli di vaporiera tra cui scegliere, in base alle tue preferenze e alle tue esigenze. Per iniziare fin da subito a cucinare a vapore. Il gusto è ottimo e la salute ti ringrazia.

Cecotec Vapovita 3000, Steamer elettrico in acciaio inox con 800 W, 3 contenitori indipendenti, Ciotola per riso, portauova, Timer 60 minuti, 2 prese d’acqua laterali, color grigio alluminio, capacità 9 litri

Lo store di Cecotec su Amazon propone Vapovita, la sua vaporiera elettrica in acciaio inox, con tre contenitori indipendenti e due prese d’acqua laterali. La cottura a vapore è rapida e sana e garantisce di preservare tutti i nutrienti e le vitamine. 800 W di potenza, per uno strumento che permette di cuocere fino a 3 piatti contemporaneamente, con una capacità totale di 9 litri. Dispone di cuociriso e anche di supporti per cuocere le uova. Inoltre lo strumento per la cottura a vapore dispone anche di un timer a 60 minuti e di indicatore del livello dell’acqua visibile. Si spegne automaticamente quando finisce l’acqua o termina la cottura.

Il prodotto non contiene BPA. Le parti non elettriche si possono lavare in lavastoviglie.

Tefal VC1451 Convenient Series Inox, Vaporiera in acciaio inox, con timer con spegnimento automatico, Livello di acqua visibile, Capacità da 6 litri

Lo store di Tefal su Amazon presenta la sua vaporiera elettrica in acciaio inox, con timer con spegnimento automatico e livello di acqua visibile. La capacità totale è di 6 litri. Molto comodo l’indicatore di livello dell’acqua, pere valutare sempre il giusto quantitativo da usare per la cottura a vapore. Si può comunque sempre aggiungere acqua dall’esterno. Il timer digitale, invece, consente di impostare ogni tipo di cottura. Le componenti non elettriche si possono poi lavare comodamente in lavastoviglie.

Il prodotto dispone anche di una garanzia estesa a 2 o 3 anni da comprare a parte.

Tognana Set Vaporiera, in acciaio inossidabile, in argento, 3 unità

Lo store di Tognana, invece, presenta il set vaporiera in acciaio inossidabile disponibile in argento con tre unità. Il diametro della vaporiera è di 22 centimetri, con fondo termoradiante per distribuire calore in modo uniforme e ottimale. Completa di coperchio in acciaio per una perfetta cottura, può essere usata su fornelli a gas, fornelli elettrici, in vetroceramica, a induzione e anche nel forno.

Inoltre è disponibile il set vaporiera insieme a tre padelle o con Sphera Fornetto o con Vanitosa Bollilatte.

Russell Hobbs Vaporiera, 800 W, 9 litri, 3 vaschette scompartimenti, in acciaio inossidabile

Lo store di Russel Hobbs, invece, presenta la sua vaporiera elettrica da 800 W, con capacità di 9 litri e tre vaschette per cuocere fino a tre portate. I compartimenti hanno un diametro di 24 centimetri, 25 centimetri e 26 centimetri. Il timore da 60 minuti dispone dell’auto spegnimento. Le vaschette sono in plastica di alta qualità senza BPA, mentre la base è in acciaio inox.

Sullo store, oltre alla garanzia aggiuntiva di 2 o 3 anni, puoi optare anche per la versione Compact (questa presentata è la Regular), con 7 litri di capacità, tre piani di cottura e contenitore da 500 ml per l’acqua. La ciotola per il riso è inclusa. Le parti non elettriche si possono lavare in lavastoviglie.

Aigostar Fitfoodie 30CFO – Vaporiera con timer, 3 cestini, 800W, BPA Free e design esclusivo

Infine, lo store di Aigostar su Amazon propone Fiftoodie, la sua vaporiera con timer e tre cestini senza BPA e design esclusivo. La vaporiera elettrica da 800 W è veloce ed efficiente, per cuocere in modo sano e in poco tempo carne, pesce, riso, verdure e frutti di mare. Cucina senza fumo e con un basso contenuto calorico, con un timer di 60 minuti. Il dispositivo ha un indicatore di riscaldamento, si spegne automaticamente se il livello dell’acqua diminuisce.

Ci sono anche due prese laterali per riempire facilmente il contenitore dell’acqua. Viene fornito con contenitori trasparenti impilabili e rimovibili. Ogni contenitore ha una capacità di tre litri, per un totale di nove litri. Il coperchio e la ciotola per il riso sono inclusi, così come un supporto per cuocere le uova. Tutte le parti rimovibili non elettriche sono comodamente lavabili in lavastoviglie.

E dopo aver acquistato i 5 modelli migliori di vaporiera, ecco dei libri per imparare le migliori tecniche di cucina al vapore.