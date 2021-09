Gli accessori per gustare il vino novello in vendita su Amazon

È tempo di vino novello, è tempo di un calice da condividere con gli amici e le persone care. Ma se vuoi stupire i tuoi ospiti a pranzo, a cena o all’aperitivo, che ne dici di acquistare gli accessori migliori per servirlo in tavola con tutti gli onori che gli spettano?

Non ci riferiamo ai bicchieri da vino, che sappiamo variare molto da bottiglia a bottiglia. Ci riferiamo proprio ad accessori professionali o divertenti per far vedere che di vino ce ne intendiamo. E ci scherziamo un po’ anche su.

Su Amazon possiamo trovare in vendita i migliori accessori per gustare e condividere il vino novello. Idee che possono diventare ottimi regali da fare in ogni occasione: sicuramente chi li riceverà rimarrà a bocca aperta.

Portabottiglie ‘Its Wine O Clock’ in legno

Fonte foto da Amazon

Iniziamo con una bellissima idea regalo dallo stile vintage, una decorazione da tavolo che non può mancare sulle tavole dei wine lovers: bellissimo il portabottiglie in legno con scritta “It’s Wine O Clock“. Una piccola cantinetta decorativa, ideale per la cucina e per il salotto, con corpo in legno e protezione nei bordi di metallo nero. Può contenere fino a 3 bottiglie con diametro massimo di 8 centimetri. Il prodotto è firmato Home Styling.

Il piacere del vino. Come imparare a bere meglio

Fonte foto da Amazon

Ed ecco invece un libro da comprare e da leggere se si è appassionati di vino. “Il piacere del vino. Come imparare a bere meglio” ci porta alla scoperta di un’esperienza sensoriale, per degustare al meglio i vini, scoprirne la storia, i terreni, i vitigni. Ma anche per conoscere come si lavora in una vigna e in una cantina, parlando anche di sostenibilità. Questo libro affronta il tema a 360 gradi, rendendo ogni assaggio di vino davvero unico, perché fatto con maggiore consapevolezza e spirito critico. Il libro è edito da Slow Food nel 2016, ma è sempre attualissimo. L’idea regalo migliore da fare in ogni occasione.

Refrigeratore per Bottiglie Vino, Set 3 in 1

Fonte foto da Amazon

Per tenere il vino sempre al fresco ecco un refrigeratore per bottiglie di vino perfetto come regalo da fare e da farsi. Firmato da Vinenco, il set 3 in 1 permette di mantenere il vino sempre alla giusta temperatura di servizio fino a 2 ore, mentre il decanter vi aiuterà a mantenere intanto il suo sapore, esaltando già quando lo versate nel bicchiere. Inoltre il beccuccio consente di riempire ogni calice senza fare troppe gocce. Compreso nel pacco anche un tagliacapsula e uno stopper: così avrete tutti gli strumenti necessari per stupire in ogni occasione familiari e amici. Lo strumento è facile da usare e semplicissimo da pulire ed è durevole nel tempo, perché realizzato con materiali naturali di alta qualità (l’acrilico senza BPA e l’acciaio inox AISI 304 spazzolato).

Cooko Apribottiglie Manuale

Fonte foto da Amazon

Cooko presenta il suo kit per aprire il vino composto da 9 pezzi, come una leva apribottiglie, un cavatappi, un tagliacapsule, un beccuccio versatore, un aeratore, un tappo, 2 viti supplementari e molto altro ancora. Una scatola molto elegante, che contiene al suo interno tutto il necessario per gustarsi sempre un ottimo vino novello. La scatola è realizzata con legno di altissima qualità, quindi è perfetta come idea regalo. Anche perché sia la scatola sia gli accessori, realizzati in lega di zinco con impugnature bronzato e attrezzi in metallo, sono resistenti e durevoli nel tempo.

Decanter per Vino

Awanfi presenta il suo decanter deluxe per il vino, con filtro e accessori con base. Lo strumento è veloce ed efficace, per servire in tavola un vino sempre perfetto assaporato in ogni sua sfumatura. Il set è pratico da usare: non dobbiamo far altro che posizionare il bicchiere di vino sul supporto inferiore per iniziare subito a godersi il proprio vino, con un dispositivo di aerazione che garantisce un’efficacia quattro volte superiore. È appositamente pensato per il vino bianco e il vino rosso. Facile da usare, da montare, da pulire e da riporre: l’idea regalo perfetta.

Termometro Esterno per Vino

Fonte foto da Amazon

Da Tescoma ecco il termometro esterno per vino, comodo e pratico per poter leggere subito la temperatura del vino. Così da tenerla sempre sott’occhio per assicurarti che il vino sia pronto per essere servito esaltandone tutte le caratteristiche. Il termometro si applica al corpo della bottiglia ed è flessibile: dopo 35-40 secondi si può vedere in verde il numero che ci interessa conoscere.

Vino. Manuale per aspiranti intenditori

Fonte foto da Amazon

Per voi un altro libro dedicato agli amanti del vino, intitolato “Vino. Manuale per aspiranti intenditori“, disponibile in formato Kindle e in formato cartaceo con la copertina rigida. Si tratta di un manuale davvero completo, facile e originale da leggere e da regalare, che ci dà ottime risposte. Troviamo suggerimenti su come scegliere la miglior bottiglia di vino, quali sono gli aromi, come si abbinano con il cibo e molto altro ancora. Per trasformarsi in perfetti sommelier seguendo i consigli della blogger francese Miss GlouGlou e ammirando le illustrazioni simpatiche di Yannis Varoutsikos. Il libro è edito in italiano da Giunti Editore.

Apribottiglie per vino elettrico ricaricabile

Fonte foto da Amazon

Rosa, ma anche bianco, blu, giallo nero, celeste, rosso, verde: ecco il simpatico e funzionale apribottiglie elettrico per vino, ricaricabile e realizzato in acciaio inox. Cheer moda ci suggerisce la perfetta idea regalo o lo strumento per stupire tutti quanti a cena. Il corpo è in acciaio inossidabile 304, mentre l’alloggiamento della spirale è trasparente. Piccolo e portatile, l’apribottiglie elettrico è comodo da avere sempre con sé. Ma è anche semplice da utilizzare in ogni occasione. Il tappo si può rimuovere in 6 secondi, mentre una spia led rossa dirà quando è ora di ricaricare la batteria al litio.

Quaderno del Vino: Scopri, degusta, appunta

Fonte foto da Amazon

Per diventare dei provetti sommelier, da non perdere un libro che è l’idea regalo ideale per tutti gli amanti del vino. Si intitola “Quaderno del Vino: Scopri, degusta, appunta. Diario da compilare” lo strumento utile per annotare tutte le nostre degustazioni e rendere le nostre esperienze indimenticabili, perché raccontate sul quadernino nero su bianco: possiamo scrivere ogni informazione sul vino, dal nome della bottiglia alla percentuale alcolica, la provenienza, il prezzo, il produttore, gli abbinamenti perfetti, i bicchieri da usare per gustarlo al meglio, odore, sapore, aspetto, emozioni, cosa abbiamo pensato e provato.

Cantina arredo Gelette per raffreddare il vino

Fonte foto da Amazon

Infine, un accessorio comodo e pratico che non può mancare nelle nostre case. Gelette è il sistema di Cantina Arredo per raffreddare il vino e tenerlo fresco. Termica e refrigerante sostiene la bottiglia e può anche usarla come espositore per bottiglie standard da 75 cl. Sono disponibili anche altri elementi refrigeranti per tenere sempre ogni vino al freddo: l’elemento refrigerante è a stretto contatto con la bottiglia, quindi questo aiuta a mantenere la temperatura. Il prodotto è Made in Italy.

Prosit!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: