Arredare la zona notte con letti salvaspazio: dalle soluzioni estraibili a quelle con contenitore

Definire gli spazi della zona notte e progettare soluzioni di arredo ad hoc in alcuni casi può risultare piuttosto complicato.

Non è raro, infatti, che le aree della casa adibite al riposo abbiano spazi ridotti o che non permettano una gestione ottimale delle superfici. Nasce così l’esigenza di ricorrere a soluzioni d’arredo multifunzione, che aiutino a sfruttare anche le aree più ristrette assicurando sempre il massimo del comfort.

Letto singolo estraibile, la soluzione d’arredo salvaspazio per la camera da letto

Per valorizzare al meglio le camere da letto dalle metrature ridotte o creare una zona notte dove serve, sono nate soluzioni progettuali che aiutano a risolvere i problemi di spazio.

Arredi che si adattano tanto alle camere da letto padronali quanto alle camerette per bambini e, all’occorrenza, permettono di ricavare una camera aggiuntiva da destinare agli ospiti. È il caso del letto singolo con letto estraibile: una soluzione salvaspazio particolarmente indicata per le stanzette dei ragazzi, perché dispone di un letto a scomparsa da utilizzare all’occorrenza.

Naturalmente, il doppio letto con singolo estraibile è una soluzione altamente funzionale, che garantisce, allo stesso tempo, un comfort estremo. Nella proposta artigianale realizzata da VAMA Divani, ad esempio, nel cassetto sottostante è alloggiata una rete estraibile in doghe di faggio, che assicura un riposo ottimale al pari del letto sommier che lo contiene.

Inoltre, il materasso, alto 18 cm, ne fa un secondo letto a tutti gli effetti e non un letto di emergenza da utilizzare solo quando serve; senza contare che, all’occorrenza, è possibile affiancare le due unità per ottenere un letto matrimoniale confortevole.

Grazie alle dimensioni contenute e alla possibilità di optare per modelli privi di testiera, il letto singolo sommier con materasso estraibile permette di creare una piccola camera da letto in qualsiasi ambiente: lo si può disporre in un’area irregolare o in una nicchia, per inserire un letto extra in uno spazio difficile da utilizzare, o addossarlo ai muri perimetrali di un locale mansardato, per sfruttare in orizzontale uno spazio carente in altezza.

Se i volumi lo consentono, infine, si può prevedere anche l’inserimento di un modello con testiera imbottita, per valorizzare l’ambiente con un elemento d’arredo contemporaneo.

Letti con contenitore: arredi salvaspazio, ma eleganti

L’altra grande soluzione di design per la zona notte è il letto contenitore: un elemento molto gettonato, sia nella versione singola sia in quella matrimoniale, proprio per quel vano interno che permette di immagazzinare oggetti o vestiti.

Un letto contenitore, in particolare, crea lo spazio dove non c’è e permette di inserire un’ampia zona per il guardaroba anche in quelle camere in cui le altezze o le dimensioni delle pareti limitino l’inserimento di un comò o un’armadiatura.

Tra le soluzioni di letti contenitore più innovative, spiccano quelle di VAMA Divani, che permettono di valorizzare gli spazi della camera da letto con un elemento d’arredo funzionale e impeccabile. A fare la differenza è il meccanismo di sollevamento di ottima qualità, che i designer del brand rendono disponibile ad apertura standard, con alzata dalla parte della pediera, ad apertura laterale, con rialzo da destra o da sinistra, o con doppio movimento, il cui sollevamento, in posizione orizzontale, permette di facilitare le operazioni di sistemazione e di cambio lenzuola.

Anche in questo caso, fra le soluzioni d’arredo salvaspazio, spiccano i letti sommier con contenitore, che affiancano alla comodità di un vano aggiuntivo per il guardaroba la flessibilità di un letto senza testiera. Tuttavia, qualora sia possibile sfruttare anche lo spazio in altezza, i letti con contenitore possono diventare una soluzione di design prevedendo la scelta di modelli con testata, realizzabili su misura con stili, dimensioni e forme differenti.

A dare un tocco di charme, soprattutto nelle aree della zona notte spesso sottovalutate, gli intramontabili e versatili letti Chesterfield che, grazie alle lavorazioni capitonné realizzate a mano, con tessuti e pelli di altissima qualità, permettono di arredare anche qualsiasi camera da letto con strutture dalla massima eleganza.