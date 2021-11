Un carillon natalizio è sempre un’idea regalo perfetta per le feste di fine anno. Non solo per i bambini, ma anche per quella cara amica (o quel caro amico) che adorano uno dei simboli più belli, romantici e delicati delle celebrazioni natalizie. Perché la musica di un carillon natalizio ci fa sempre riaffiorare alla memoria splendidi ricordi dell’infanzia, che albergano nel nostro cuore rallegrando le nostre feste.

Su Amazon sono tanti i modelli di carillon natalizio da acquistare. Con lo schiaccianoci o a forma di albero di Natale, ma anche di palla di neve o con altre decorazioni e motivi. Ci sono anche modelli più basic, ma tutti suonano una bella melodia di Natale.

Perché non regalare e non regalarsi a Natale un bel carillon con musica natalizia?

KEYHOME STORE – Carillon Albero di Natale Musica con Cavalluccio, Orsetto e Doni, Decorazione Natalizia per Interni – Altezza h15 cm

Fonte foto da Amazon

Keyhome Store su Amazon propone il suo carillon a forma di albero di Natale con cavallino a dondolo, regali e un dolce orsacchiotto alla base. Una decorazione natalizia per interni, alta 15 centimetri e dal diametro di 9 centimetri, realizzata in resina resistente. Un dono perfetto per le feste di fine anno, grazie anche al design, altamente definito, con una cura perfetta di ogni minimo dettaglio. Il carillon natalizio propone anche una rilassante musica, per poter dormire sonni tranquilli. E non solo a Natale.

Achort, carillon natalizio in legno, decorazione natalizia a manovella, carillon antico intagliato, stile vintage, creativo, regalo di Natale, per amici e bambini

Fonte foto da Amazon

Semplice e basic, dallo stile vintage, il carillon natalizio di Achort, realizzato in legno con decorazioni intagliate e manovella per far partire la musica. Il regalo di Natale perfetto per bambini e amici che non necessita di batteria: basta ruotare la maniglia per far partire una dolce melodia. A seconda della velocità di rotazione puoi accelerare o rallentare la musica. E ci sono diverse melodie per cambiare stile ogni giorno. Ideale come decorazioni di interni, può anche essere usato come giocattolo per i bambini più grandicelli. Le dimensioni sono compatte: il carillon misura 6,4 x 5 x 3,8 cm. Deliziosa la scritta Merry Christmas nella parte interna del coperchio della scatolina.

Baroni Home Carillon Natalizio, Scatola Musicale con Giostra, Albero di Natale e Trenino Rosso 9x9x16 cm

Fonte foto da Amazon

Adorabile il carillon musicale a forma di piccola giostra sullo store Amazon di Baroni Home: un trenino coon i vagoni porta Babbo Natale, seduto sulla locomotiva, a fare un bel giro intorno all’albero di Natale decorato a festa. Il tutto accompagnato da una piacevole musica natalizia. Un carillon perfetto per decorare la casa con la tradizionale melodia di “We wish you a Marry Christmas“. La giostra è realizzata in resina di alta qualità dipinta a mano. E le misure sono le seguenti: 9x9x16 cm.

LINGSFIRE Carillon in legno per schiaccianoci con 4 soldati, con meccanismo a orologio e base rotonda per decorazione domestica

Fonte foto da Amazon

Lingsfire, invece, presenta il suo carillon in legno dedicato allo schiaccianoci, con quattro soldati e base rotonda. Una decorazione da interni disponibile in rosso e in verde per ricordare la figura del soldatino che ha reso celebre la fiaba che lo vede protagonista. Lo sapevi, inoltre, che è simbolo di fortuna? Un’idea regalo perfetta per proteggere la tua famiglia. E non solo durante le feste di fine anno. Il carillon è realizzato in legno di alta qualità, con la massima cura di ogni dettaglio. Ecologico e resistente nel tempo, l’addobbo natalizio funziona anche senza batteria con movimento a orologeria. I soldati oscillano con la musica, che ovviamente è tratta dalla celebre opera dell’ Schiaccianoci.

Bonbell Lanterna di Natale, Lanterna Musicale a LED con Globo di Neve di Natale, per la Decorazione Domestica, Presa USB o alimentata a Batteria

Fonte foto da Amazon

Elegante e raffinata la lanterna di Natale di Bonbell, con neve che scende sopra Babbo Natale e l’albero decorato a festa. All’interno c’è infatti dell’acqua glitterata che scende su una statuina di Santa Claus per rendere migliore l’atmosfera in ogni stanza. Le paillettes bianche si muovono e le luci si accendono al ritmo della musica, con otto canzoni di Natale riprodotte in look. Dispone anche di un timer integrato per accendere la lanterna all’ora desiderata, rimanendo accesa per 6 ore e rimanendo spenta per altre 18 ore, con ciclo di 24 ore. Si può ricaricare con il cavo di ricarica USB contenuto nella confezione oppure con 3 batterie AA non incluse. Si può posizionare così dappertutto.

Swetup Carillon per Albero di Natale in Legno, Carillon di Natale

Fonte foto da Amazon

Swetup propone, infine, il suo essenziale carillon a forma di albero di Natale in legno, con addobbi e 15 accessori per la decorazione di ogni ambiente. Realizzata in legno, la decorazione per interni è resistente e durevole, da usare anno dopo anno. Riproduce canzoni famose di Natale, che possono rilassarci un po’ quando torniamo a casa, creando la perfetta atmosfera natalizia. La riproduzione musicale è facile da attivare: l’albero si può decorare a piacere e cambiare ogni volta che si vuole.

Anche tu vorresti ricevere un carillon natalizio a Natale? Magari scrivilo nella tua personale letterina a Babbo Natale!