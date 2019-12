Casa costruita con container Fuori sembra solo un ammasso di container ma ciò che un uomo è riuscito a realizzare dentro è impossibile immaginarlo...la casa dei sogni

Ci sono molte idee disponibili quando si progetta una casa. Ci sono quelli che cercano strutture leggermente più complesse su cui costruiscono palazzi pieni di lussi. Ma c’è anche chi tende all’architettura semplice e pratica come fece il designer Will Breaux per costruire la casa dei suoi sogni. Will ha scelto di utilizzare grandi container per costruire la sua casa a tre piani, e lo ha fatto davvero.

Will è attualmente proprietario di una bella casa costruita esclusivamente con container situati in McGowen Street a Houston. Will ha rivelato che voleva costruire la sua casa dai primi anni 2000, tuttavia, stava cercando da molto tempo che la persona giusta fosse in grado di progettare il tipo di casa che voleva.

Dopo così tante ricerche e senza trovare nessuno, Will decise di farlo da solo.

Infine, ha progettato e costruito una casa con undici container, realizzando una struttura considerata la più estesa del suo genere. Gli undici container sono stati accatastati in modo tale che il progetto finale ha portato a una casa a tre piani con una bellissima terrazza panoramica.

“Ho iniziato a studiare progetti sul sito che mi piacevano. Sono riuscito ad assumere un designer associato a diversi costruttori di case per costruire una casa a tre piani sul lotto”, ha detto Will.

Ma dopo essere andato in giro per mesi ho dovuto licenziare quel gruppo perché non erano disposti a darmi quello che volevo”, ha detto Will.

Alla fine, Will ha deciso di viaggiare per progettare la sua casa all’inizio del 2011.

Ha spiegato che ha usato i container per costruire la propria casa perché era un’idea molto semplice.

“I container utilizzati per la spedizione sono robusti, resistenti al fuoco e agli uragani”, ha aggiunto Will.

Sebbene non fosse chiaro come avrebbe costruito la casa dei suoi sogni, era determinato a fare tutto il necessario per renderlo realtà. Ha iniziato creando uno schizzo 3D della casa e dopo aver trascorso lunghe ore a imparare tutto sulla costruzione di una casa con container, ha finito per possedere una casa particolare e impressionante di 232 metri quadrati.

Infine, i dettagli e i mobili hanno dato a questa grande casa quel tocco speciale che la fa sembrare come Will aveva immaginato.

Le immagini ci mostrano una casa che non ha nulla da invidiare a una casa con una struttura tradizionale, è davvero comoda e bella.