Casa Ojalá. La tiny house con pareti che si arrotolano La mini casa sostenibile ora è realtà. E più di mille soluzioni sono a disposizione in un unico ambiente

Il sogno di ogni viaggiatore sta prendendo forma ed ha anche un nome: vi presentiamo Casa Ojalá, la tiny house con le pareti che si arrotolano.

27 mq e più di 1000 soluzioni d’arredo d’interno che funzionano in tutti modi e che non cambiano mai la struttura di partenza e la forma di questa casa. Il progetto innovativo è stato presentato un anno fa alla Design Week di Milano e ora Casa Ojalá sta per diventare realtà.

Presentata lo scorso anno alla Milano design Week con un modello in scala 1:10, casa Ojalá è oggi una società con brevetto depositato, riconosciuta come start-up innovativa.

Una piccola abitazione di 27 mq con più di 1.000 soluzioni interne, questa casa è progettata per consentire agli ospiti l’esclusiva esperienza di essere completamente immersi nell’ambiente circostante.

Oltre a clienti privati Casa Olajá si propone come esperienza d’ospitalità innovativa e hotel diffuso. La lista d’attesa conta al momento oltre trenta committenti da una dozzina di Paesi, con prenotazioni per oltre 50 unità. L’obiettivo è quello di avviare una produzione su ampia scala con le prime consegne previste entro la fine del 2020.

Casa Ojalá dispone di due camere, una stanza matrimoniale e una singola. Un bagno, una terrazza, e un soggiorno che possono però trasformarsi continuamente, la zona notte può diventare l’ambiente living e viceversa. Il soggiorno diventa l’estensione del bagno e la casa stessa può trasformarsi in una grande terrazza all’aperto per godersi il panorama circostante o la notte stellata.

Il blocco centrale è suddiviso in sette sezione che hanno tutte le funzioni essenziali: armadio, comodini, libreria, lavandino e altro. Come una casa di Barbie che si apre e si trasforma all’occorrenza. Vi piacerebbe provarla?