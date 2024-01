Donare stile alla propria abitazione con la libreria giusta

La libreria non è solo un complemento d’arredo utile e funzionale, da utilizzare per mantenere la casa ordinata e ben organizzata. Se scelta con attenzione, gioca un ruolo di primo piano nella definizione dell’atmosfera e dello stile dell’ambiente.

A fare la differenza non è unicamente la scelta del modello, ma anche quella dei libri e degli oggetti con i quali si decide di personalizzarla. Alternare sugli scaffali grosse enciclopedie di botanica e giardinaggio con vasi di piante e fiori finti offre inevitabilmente un risultato diverso da quello ottenuto posizionando una selezione di romanzi classici, fermalibri in legno e oggetti di design.

La libreria è davvero in grado di trasformare l’ambiente domestico e di trasmettere in modo semplice, diretto e raffinato la personalità dei padroni di casa.

Scegliere la libreria giusta

È sufficiente effettuare una rapida ricerca sul web e visitare e-commerce come quello di Leroy Merlin per rendersi immediatamente conto di quanto siano numerose le librerie classiche, moderne o di design oggi disponibili in commercio.

Se da un lato questa vasta gamma di soluzioni offre a tutti la certezza di poter trovare il modello perfetto per la propria abitazione e per dare libero sfogo alle proprie idee di arredo, dall’altra può creare qualche difficoltà nella scelta. I più indecisi, attratti da numerose soluzioni proposte, potrebbero trascorrere ore a domandarsi se sia meglio puntare su un modello di design in legno effetto invecchiato o su una libreria classica, di colore nero e dalle linee pulite. Quelli che invece tendono a lasciarsi trascinare dall’istinto e dall’emozione, potrebbero effettuare un acquisto d’impulso, per pentirsi poco dopo della scelta fatta, attratti dai numerosi bellissimi modelli disponibili.

Per non commettere errori e rendere la scelta più facile e veloce, è necessario stabilire in anticipo le caratteristiche di base che dovrà possedere la nuova libreria. In questo modo, si potrà effettuare, fin da subito, una prima scrematura, visualizzando solo i modelli davvero in linea con le proprie esigenze di utilizzo, di stile e, naturalmente, di spazio.

Giocare d’anticipo, decidendo fin da subito su quale modello puntare

Il modello di libreria che si andrà ad acquistare dovrà integrarsi alla perfezione con l’ambiente, richiamando lo stile degli arredi già presenti e adattandosi alla perfezione agli spazi disponibili.

Chi desidera collocare il nuovo complemento d’arredo in un soggiorno arredato in stile moderno potrà puntare su librerie di design, dalle linee movimentate e originali. Parti sporgenti, ripiani posizionati a zig-zag, mensole o pareti inclinate, sapienti giochi di pieni e vuoti sono tutti elementi capaci di giocare con lo spazio e di renderlo unico.

Se invece si è in cerca di una nuova libreria per un salotto classico o per un open space elegante che unisca soggiorno e zona ufficio, si potrà puntare su un modello sofisticato e spazioso, magari arricchito dalla presenza di un caminetto elettrico incorporato. Laddove l’obiettivo fosse quello di dividere con classe l’open space, si potrebbe optare per una libreria, classica o di design, autoportante e aperta.

Le librerie basse sono perfette per chi desidera posizionarle vicino al divano oppure utilizzare la superficie superiore per decorare l’ambiente con quadri, vasi di fiori e via dicendo, mentre quelle dotate di sportelli e cassetti sono la scelta giusta per chi desidera completare con gusto cucina o sala da pranzo.

Lo stile, il colore e i materiali

Non solo il modello, naturalmente, ma anche lo stile, il colore e materiali fanno la differenza e, per questo, è preferibile stabilirli prima di iniziare a consultare gli e-commerce online.

Dalle librerie colorate a quelle con legno o metallo a vista, le scelte sono, ancora una volta, tantissime. All’interno di un ambiente shabby, sarà possibile posizionare una libreria dalle linee morbide e decorative, anche dotata di sportelli, di colore chiaro – bianco, azzurro o rosa pallido – oppure in legno bianco invecchiato. Per un salotto industrial, sarà invece preferibile puntare su librerie di design in legno anticato, meglio se di colore scuro, e metallo.

Gli ambienti eleganti e moderni potranno ospitare librerie nere, grigie o effetto cemento; se si desidera giocare sui contrasti cromatici, via libera ai modelli rossi, blu e verdi.

Dove posizionarla per ottenere un effetto di classe

Sono davvero tanti i punti nei quali possono essere collocate le librerie. La scelta potrà variare in base alla dimensione e alla forma della stanza, nonché alla disposizione degli altri arredi.

Oltre che lungo le pareti principali, possono essere collocate negli angoli, vicino o davanti ai divani oppure possono essere utilizzate per riempire nicchie e sottoscala.

Chi è in cerca di un effetto davvero unico, può puntare sui modelli a ponte e collocarli intorno a porte e finestre.

Cosa posizionare sui ripiani della libreria

La scelta degli elementi da collocare sui ripiani della libreria è totalmente libera e ampiamente personalizzabile. A fianco ai libri e alle riviste, è possibile collocare fotografie, piccoli vasi con piante e fiori, statuette, porta incensi, candele e molto altro ancora.

Naturalmente, anche la scelta degli oggetti dovrà essere effettuata tenendo conto dello stile dell’ambiente e del tipo di atmosfera che si desidera ottenere.