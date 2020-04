Garage: design e creatività lo rendono uno spazio perfetto Il Garage diventa oggi il laboratorio della vostra creatività

Luogo per il bricolage, laboratorio musicale, spazio fitness, sala giochi per i più piccoli e ancora spazio delle prossime invenzioni che cambieranno la storia: la casa e tutti i suoi ambienti sono oggi preziosi, dei rifugi sicuri dove trascorrere le giornate, dedicarsi alle proprie passione e trascorrere momenti di relax e confort. Anche in questo senso il garage diventa un ambiente incredibile che può trasformarsi nella stanza dei desideri.

La casa oggi è diventata un rifugio sicuro, il luogo all’interno ci sentiamo sicuri, accolti e protetti. Proprio all’interno degli ambienti domestici infatti possiamo imparare a rallentare e a dedicarci da soli, o in compagnia della famiglia a tutto ciò che amiamo.

Avere un luogo casalingo da allestire a propria immagine e somiglianza è importante e ci fa stare bene. Questi spazi infatti possono diventare i luoghi dove mettere in scena la nostra creatività e le nostre idee. Tra questi c’è anche il garage: se ne avete uno a disposizione questo è sicuramente il momento migliore per allestirle ai vostri scopi.

Chi ha un garage a disposizione spesso utilizza lo spazio solo come luogo dove parcheggiare la macchina o conservare le cose vecchie, in realtà questo luogo troppo spesso sottovalutato può diventare lo spazio perfetto dove dedicarci ai nostri hobby, dalla musica al bricolage. Ma può trasformarsi anche in una palestra per tenersi in forma o in uno spazio giochi per i più piccoli.

E che ne dite di trasformare il garage in uno studio dove poter lavorare in serenità in modalità smart working? Insomma quello che era un semplice parcheggio o magazzino può essere trasformato in uno spazio ricreativo e professionale con un design accattivante e creativo. Trattandosi di un luogo che solitamente non ha finestre, il consiglio è quello di scegliere un arredamento fatto di complementi d’arredo chiari e luminosi.

Potete mettere all’interno dello spazio anche delle piante da appartamento e dei quadri a tema natura per rendere l’ambiente, soprattutto se piccolo, di ampio respiro. Insomma il garage si può trasformare davvero in un mondo di opportunità, tocca a noi saperle sfruttare tutte.