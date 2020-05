Giardini e balconi diventano sale da pranzo e cucine open air Apparecchiare la tavola estiva in balcone o in giardino per godersi il tramonto

Apparecchiare la tavola estiva sul terrazzo o in giardino anche se piccolo, ci da la sensazione di vivere degli spazi inediti e completamente nuovi perché infondo basta guardare l’orizzonte e tutti i colori del sole per capire quanto il mondo sia meraviglioso. E mentre le giornate si allungano e la tarda primavera si trasforma in estate, ecco che possiamo organizzare con un po’ di creatività e del sano design, una tavola incredibile paragonabile a quella delle strutture ricettive di lusso.

Giardini, balconi, terrazzi si sono trasformati in un salotto senza tetto per guardare i tramonti, per ammirare le prime stelle che si affacciano nel cielo quando la luna prende il posto del sole. Un bicchiere di vino ed una cena in solitaria o per due, intorno il silenzio e la pace della città ancora vuota.

Non esiste nessuna crisi che l’uomo non possa superare, ecco quindi che con gli oggetti giusti e un po’ di creatività quel “è pronto in tavola” si trasforma in una poesia che sa di viaggi lontani, che ci apre a prospettive inedite e sconosciute esattamente lì, dove siamo sempre stati, dove abbiamo trascorso le ultime settimane della nostra vita.

Recuperare la buona e vecchia abitudine di mangiare a casa, senza dover per forza cercare il ristorante di turno, può regalarci esperienze inaspettate, a un palmo dal nostro naso. Lasciatevi per questo ispirare dalla natura, dal design borghese in linea degli anni ’80, dalle trame floreali e quelle fruttate. Portate in tavola caraffe di vetro trasparenti e frutta e verdure di stagione, colorate la tavola e rendete una cena fuori una vera e propria esperienza di altri tempi.