Il coffee table che aspettavamo un tavolino composto di due piani connessi da un dinamico intreccio di elementi tubolari, per i coffee addicted e gli amanti del design

Fra le novità 2020 di Mentemano, brand che si è affacciato recentemente sulla scena milanese del furniture design, segnaliamo il coffee table Keplero, un tavolino composto di due piani connessi da un dinamico intreccio di elementi tubolari, disegnato dall’architetto Nicola Gisonda che nella sua storia imprenditoriale annovera l’aver dato vita alla storica location le Officine del Volo, grazie a un sapiente recupero conservativo degli spazi delle storiche ex-officine aeronautiche Caproni di Milano.

«È la mente che guida la mano per realizzare un arredo, un oggetto, cioè, che soddisfi la funzione, o è la funzione, la mano, che fornisce lo stimolo alla mente per la realizzazione di un progetto?»

Spazio, materia e funzione trasmessi in arredi essenziali e iconici al tempo stesso: i prodotti Mentemano hanno una forte matrice architetturale che risponde a una precisa costruzione rintracciabile nei dettagli e nella materia. Il dettaglio costruttivo è ridotto all’essenziale e costituisce il tratto distintivo quindi leggibile di ogni prodotto, quasi a diventare decoro funzionale.

I prodotti dialogano tra loro e con la loro presenza e la loro identità definiscono lo spazio. Parole chiave per il brand milanese sono valorizzazione della qualità e attenzione ai dettagli e ai materiali, in una continua sperimentazione e indagine che ha come obiettivo una cifra stilistica elegante, sobria e riconoscibile.

I tratti distintivi del brand si ritrovano nel coffe-table Keplero, un intreccio dinamico di linee decise, un disegno ben definito ma dalla leggerezza quasi impalpabile: come satelliti connessi tra loro, il tavolino offre due piani di diverse dimensioni, in parte appena fresati a formare due vassoi portaoggetti che sono inseriti nella superficie del piano disegnando altri due satelliti.

La colorazione è sempre unica, la stessa per gambe e piani in modo da donare continuità tra gli elementi. È stato scelto il bianco, colore portatore di pace e di libertà mentale, un colore elegante, classico, un evergreen che ben si adatta a qualsiasi tipologia di ambiente e stile d’arredamento. In questo momento più che mai, in cui c’è bisogno di leggerezza e spensieratezza, circondarsi di arredi bianchi può aiutare a ritrovare nuova energia e rendere gli ambienti domestici, che durate l’inverno hanno perso vivacità, più luminosi e chic.

La tonalità, la funzionalità e lo studio dei dettagli fanno di Keplero un coffe-table versatile, ideale sia per la zona living sia per la camera da letto. La base in metallo verniciato è costituita da sottili elementi tubolari intersecati con elementi a sezione rettangolare a formare un disegno geometrico leggero, sempre diverso a seconda di come lo si guarda.