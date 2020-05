Il vaso per fiori robot intelligente che segue la luce del sole e chiede l’acqua Hanno inventato un vaso per fiori robotico davvero intelligente, che si muove per seguire la luce del sole e si fa capire quando la pianta ha bisogno di acqua

Amici con il pollice nero, che non riuscite proprio a far sopravvivere una pianta, nemmeno con le migliori intenzioni, ecco a voi la bella notizia. La tecnologia consente anche a noi di avere una casa fiorita, con un vaso per fiori robotico intelligente che pensa a tutto quanto.

Sun Tianqi è una persona geniale che un giorno ha visto un famoso quadro con un girasole morto e ha cominciato a chiedersi il perché fosse morto. Di sicuro gli mancava la luce del sole: se il suo vaso fosse stato messo in una zona soleggiata, con molta probabilità sarebbe sopravvissuto. E invece il vaso si trovava in una zona che era sempre all’ombra.

Magari non gli avevano nemmeno dato l’acqua. E tutti sappiamo che senza luce del sole e senza acqua le piante non solo non crescono, ma arrivano a morire in breve tempo. Se solo avessero spostato il vaso di qualche centimetri portandolo fuori dall’ombra sarebbe sicuramente sopravvissuto, ma nessuno lo ha fatto.

Questo perché le piante non hanno voce. Non ci dicono se stanno bene o se stanno male dove le abbiamo messe. E non ci avvisano quando hanno sete. Semplicemente rimangono lì a morire lentamente se qualcuno non si accorge del loro malessere e della loro presenza. Ecco perché è arrivata una fioriera intelligente e smart che semplicemente si sposta da sola e vi avvisa quando la pianta ha bisogno di acqua.

Sun Tianqi, fondatore di Vincross, ha creato questa piccola rivoluzione per ogni casa!

Scopo di questo robot è quello di mantenere vive le nostre piante. La fioriera porta le piante letteralmente in giro per casa per poter prendere la luce di cui hanno bisogno. E quando non diamo abbastanza acqua si mette a fare capricci e non smette fino a quando non provvediamo a innaffiare fiori e piante. È un po’ come se fosse un assistente giardiniere sempre pronto ad aiutarci.