La bellezza del Made in Italy su Instagram Un account Instagram, racconta le bellezze del packaging Made in Italy

È online un account Instagram tutto da scoprire, una galleria di immagini di prodotti iconici della nostra tradizione enogastronomica che mette in risalto il packaging. Esatto, le confezioni diventano le protagoniste del nostro Made in Italy e a guardare le foto, vi sembrerà di avere davanti dei piccoli capolavori di design ed estetica.

Quindi oggi vogliamo presentarvi una pagina Instagram riempie gli occhi di bellezza e anche un po’ di nostalgia. Tante volte, quando andiamo al supermercato, facciamo la spesa in maniera sbrigativa non soffermandoci su lavoro minuzioso che è stato fatto proprio nel confezionamento di alcuni dei prodotti che portiamo da sempre, ogni giorno sulla nostra tavola.

Quel packaging è in realtà la nostra storia conservata nella tradizione e nell’italianità, valori così cari al nostro Paese che un piacere riscoprire.

La pagina in questione si chiama The Italian Case, esiste dal novembre 2016 , ed è un progetto realizzato da Donatella Alquati, designer di branding e packaging e da Giorgio Mininno, design director e socio dell’agenzia creativa Gummy Industries. E no, non l’avevamo ancora notata, se non fino ad oggi. In questa galleria di immagini è presente una raccolta di foto di packaging, che si trovano oggi negli scaffali di supermercati e negozi conservando uno stile retrò o che cavalcano l’onda lunga della retromania.

Dai prodotti locali, come i Baci di Cremona ai prodotti iconici come il Borotalco Roberts. Alcuni marchi hanno ripreso packaging antichi e li hanno riprodotti, altri hanno completamente stravolto le confezioni con il corso degli anni. Ogni packaging e tutte le grafiche rappresentano a modo loro un pezzo di storia del nostro Paese che ci mostra come siano cambiati i gusti, le mode e le preferenze dei consumatori.