Con la stagione calda, cresce la voglia di trascorrere più tempo possibile all’aria aperta. Per illuminare le nostre estati e rendere vivibili anche la sera gli spazi esterni delle nostre abitazioni, oggi vogliamo proporti 7 lampade da giardino che possono fare per te.

Su Amazon possiamo trovare tanti accessori, anche per l’illuminazione, per gli esterni. Tantissimi lampioni, luci, anche a energia solare, e altri sistemi per illuminare terrazze, gazebo, sentieri, giardini e ogni angolo che ha bisogno di una luce nelle serate estive. Così sarà più piacevole affrontare la stagione calda.

Abbiamo voluto fare per te una selezione delle 7 lampade da giardino preferite dagli utenti che le hanno selezionate sul sito di e-commerce, le hanno comprate e provate a casa. Così con le loro recensioni e le loro opinioni potrai farti un’idea migliore sul tuo prossimo acquisto.

Indicatore luminoso esterno Piramide 230V 32 led 40 cm 1000 lumen nero – Palo per l’illuminazione da esterno Effetto diamante – Apparecchio da giardino con finitura nera – LUMIHOME

Lumihome ci presenta il suo indicatore luminoso da esterni, dal design elegante con finitura nera opaca e altezza di 40 centimetri. Un sistema di illuminazione che sfrutta dei LED brillanti a effetto diamante e un riflettore per un’illuminazione potente e discreta al tempo stesso. Dispone di un trattamento antiruggine così da resistere anche all’aperto: il sistema LED è protetto da una piramide cristallina.

L’ideale per illuminare giardini, terrazze, garage, stradine interne alla casa. I materiali di realizzazione sono di altissima qualità e l’installazione è facile e veloce. Si collega alla rete elettrica a 230V.

Linkind, Carousel lampada solare da giardino per esterni RGB, 8 modalità di illuminazione e 3 modelli, IP65 impermeabile, regolabile in altezza per il patio, il cortile, i vialetti, confezione da 4 pezzi

Lo store di Linkind su Amazon, invece, propone la sua luce da giardino per esterni nei colori RGB Multicolor o Bianco Caldo. Le luci colorate funzionano a energia solare e possono essere usate per creare un’atmosfera unica in ogni spazio alla parte. Hanno un supporto squadrato e una superficie riflettente che rende l’illuminazione discreta e utile dove serve. I materiali sono impermeabili e quindi le lampade resistono bene alle intemperie. Il paletto è in ABS ad alta resistenza, durevole nel tempo.

Dispone di 7 colori fissi e un ciclo automatico dei colori, con un massimo di 12 ore di illuminazione per ogni carica completa. Sono presenti anche due lenti rimovibili per creare tanti effetti. Funziona con una batteria al litio integrata e si ricarica automaticamente di giorno, accendendosi altrettanto automaticamente di notte.

Rabalux 8271 – Lampada per esterni da parete in alluminio, grado IP44 [Classe di efficienza energetica A++]

Lo store di Rabalux su Amazon gioca sullo stile vintage con la lampada da esterni da parete in alluminio, in oro anticato. Un’applique che si può usare in casa e in giardino, con un design decisamente accattivante. Grazie alla classe di protezione IP44, resiste alle intemperie. Facile da montare e facile da accendere, la sostituzione delle lampadine può avvenire in maniera veloce e semplice.

Lucide Claire – Lampada da parete esterna – IP54 – Nero in vetro, E27, 15 wattsW, 230 voltsV

Il brand Lucide su Amazon presenta la lampada da parete esterna disponibile in diverse misure, per soddisfare ogni esigenza di design. Una lampada d’impatto che si fa sicuramente notare, con un supporto nero e il vetro trasparente attraverso passa la luce della lampadina: la luce può essere LED, così da risparmiare energia e rispettare l’ambiente. La lampada è dotata anche di sensore di movimento e di sensore per riconoscere il giorno e la notte e accendersi o spegnersi di conseguenza.

Lampada solare da giardino e da esterno, OxyLED confezione da 4 pezzi con luci a LED solari per il giardino: cambia colore con le lampade da esterno decorative solari, IP44, impermeabili

Ed ecco, invece, da OxyLED la lampada solare da giardino, ideale per esterni, nella confezione da quattro pezzi con luci LED, che possono cambiare colore. Una luce che è anche una decorazione, con una lanterna solare retrò ed elegante alimentata con i raggi del sole. Dispone, infatti, di un pannello solare che assorbe la luce del sole durante il giorno trasformandola in energia elettrica per la notte, grazie alla batteria integrata.

Il sensore a fotocellula integrato permette l’accensione automatica al crepuscolo e lo spegnimento altrettanto automatico all’alba. Ricarica in sole 8 ore, con una durata di 6-8 ore in funzione. Facile da installare e da usare, dura nel tempo, è impermeabile ed è resistente.

Catena di luci per l’esterno 15M, Bomcosy Luci a Led G40 46+4 Lampadine Globe [Classe di efficienza energetica A++]

Lo store di Bomcosy su Amazon presenta la sua catena di luci da esterno lunga 15 metri, ma disponibile più corta, più lunga a o nel bi-pack da 15 metri. La catena luminosa a LED è impermeabile, quindi funziona perfettamente e in tutta sicurezza anche in caso di maltempo. Le lampadine sono tantissime e illuminano ogni ambiente interno oppure esterno. Inoltre, sono ecologiche, senza piombo o mercurio, senza radiazioni e permettono di risparmiare in bolletta.

GloBrite, set di 4 lampade per esterni a LED a energia solare, con stampa a tema animali domestici, luci decorative per esterni, per patio, cortile, giardino, LED bianco [Classe di efficienza energetica A]

Infine, GloBrite presenta il suo set formato da quatto lampade da giardino per esterni a LED che funzionano a energia solare, con stampa di zampa di animale domestico per decorare ogni casa dove vive un pets. Sono quattro luci per esterni a energia solare con luce calda bianca, per creare un percorso illuminato che ricorda le impronte dei nostri adorabili pets. Si possono usare tutto l’anno e producono fino a 8 ore di luce nelle notti estive. Ogni zampa ha una misura di 9×9 centimetri e sono in plastica.

