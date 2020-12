Il fascino del Marocco arriva anche in casa: ecco come ricreare un ambiente suggestivo e originale

Avete mai sentito parlare del Moroccan Style? Si tratta di uno stile di tendenza, nonché un vero e proprio tormentone dell’anno in grado di ricreare, in casa, un ambiente ricercato e raffinato.

Piastrelle, tappeti, lampade e cuscini contraddistinti da un effetto “fatto a mano” che evoca il fascino regale e raffinato del meraviglioso Marocco. Pronte a saperne di più?

Moroccan style: come ricreare la stessa atmosfera che si respira in Marocco

Si tratta di un vero e proprio stile etnico che ha conquistato tutte le appassionate di design, ma è anche un vero e proprio tormentone che avanza sempre più prepotentemente nelle case degli italiani.

Per ricreare il Moroccan style in casa dovete adornare gli ambienti di colori caldi e luminosi, di oggetti handmade e di complementi d’arredo che rievocano tutte le tecniche dell’artigiano locale.

E se avete paura che questo stile per la casa possa essere solo una tendenza passeggera vi confermiamo che di ammirare gli ambienti domestici allestiti così, non vi stancherete mai. L’artigianalità nordafricana è, infatti, uno stile senza tempo.

I tappeti e le piastrelle

Per iniziare ad arredare la casa in perfetto Moroccan style dobbiamo cominciare dalla pavimentazione. I tappeti, in questo senso, svolgono un ruolo decisivo.

Che siano vintage oppure che facciano parte delle nuove collezioni prodotte o ispirate al Marocco, l’importante è che si tratti di tappeti coloratissimi e di grande fascino.

Dopo aver scelto uno o più tappeti che decoreranno i vostri ambienti domestici passate alle piastrelle. Nella tradizione marocchina queste prendono il nome di Zellige e sono piccole tessere di terracotta smaltata e lavorata a mano.

I cuscini e le lampade: la vostra casa Moroccan style è pronta

Mancano ancora due elementi decorativi per dare il tocco di classe agli ambienti domestici e renderli a tutti gli effetti Moroccan style. Stiamo parlando rispettivamente dei cuscini e delle lampade.

I primi possono essere sia dei tradizionali cuscini da mettere sul divano oppure dei comodissimi e morbidi pouff che donano eleganza e calore all’ambiente, oltre a svolgere la tradizionale funzione di seduta.

Non può mancare, ovviamente, un’illuminazione in stile etnico. Le lampade marocchine, realizzate con cura da artigiani locali, con la loro luce soffusa donano calore all’ambiente rendendolo accogliente. La parola d’ordine resta il colore che, unito alle fantasie, renderà la vostra casa unica!